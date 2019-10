L’Halloween aura lieu comme prévu le 31 octobre à Contrecoeur et Verchères

Les citoyens et citoyennes sont invités à collecter friandises et gourmandises le 31 octobre sur le territoire de Contrecœur. Tout comme plusieurs villes du Québec, la Ville de Contrecœur invite la population à célébrer cette tradition en parcourant les rues de la ville lors de cette soirée de l’Halloween, le 31 octobre.

Dès 17 h, le Club Optimiste de Contrecœur sera dans le stationnement du Uniprix, situé sur la rue des Patriotes, pour vous offrir des bonbons et plusieurs surprises. Nous invitions les citoyens à respecter les règles de sécurité. La Ville vous rappelle que des pompiers et des policiers ainsi que des bénévoles du Club Optimiste seront également dans les rues afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.

Pour sa part, la Municipalité de Verchères maintient aussi le 31 octobre pour célébrer l’Halloween.

En soirée, on invite les citoyens à visiter la rue Dufilly qui sera fermée pour accueillir la Fête Halloween Verchères organisée par des citoyens. Pour vous y rendre, vous pouvez profiter de l’offre du Club St-Luc qui a mis sur pied un service de navette sur la rue Duvernay.