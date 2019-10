Le CRE Montérégie remet un prix d’excellence à Sanexen pour le projet de réhabilitation du site des Carrières Rive-Sud

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie a dévoilé les lauréats des Prix Conscientia lors du gala de reconnaissance qui s’est tenu le 24 octobre au club de golf Le Parcours du Cerf de Longueuil. Dans la catégorie Innovation en environnement et développement durable, Sanexen s’est démarquée pour son projet de réhabilitation environnementale du site Les Carrières Rive-Sud, à Boucherville. Ces prix ont pour objectif de souligner la contribution remarquable d’individus ou d’organisations qui ont eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement ou la mise en œuvre du développement durable en Montérégie.

Les autres lauréats de la soirée regroupent le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilare et la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour leur projet conjoint Faire du piémont du mont Saint-Hilaire, un important réseau d’aires protégées, diversifié, connecté et accessible à tout jamais! de même que la Ville de Longueuil pour son projet de Mise en valeur du boisé Du Tremblay dans la catégorie Conservation et mise en valeur des milieux naturels.

Du côté de la catégorie Information, sensibilisation et éducation (ISÉ), l’organisme Partenariat Action Jeunesse en Environnement a remporté les honneurs pour son projet Opération PAJE. Un autre organisme, Mouvement écologique du comté de Richelieu, s’est illustré dans la catégorie Mobilisation citoyenne pour son projet L’Écosystème, un espace collectif inspirant pour la transition écologique.

Par ailleurs, le fondateur de la SCABRIC et du Réseau d’OR et vice-président de la réserve nationale de la faune du Lac-Saint-François., Serge Bourdon, s’est vu attribuer le Prix Conscientia Hommage.

Le député Ian Lafrenière a remis un prix Coup de coeur à l’organisme Verdissons Longueuil pour les projets du Parc Thomas-Dubuc à Longueuil, de la Journée Verte, et Reboisons la collectivité tandis que le ministre Jean-François Roberge a posé le même geste à l’égard du Centre d’interprétation des énergies renouvelables pour le projet Elles butinent mon école !