Une étudiante du cégep Édouard-Montpetit en Techniques d’orthèses visuelles expose sa création à Paris

Du 27 au 30 septembre 2019, Naomie Hadida, étudiante en Techniques d’orthèses visuelles au cégep Édouard-Montpetit, s’est rendue au Salon SILMO à Paris, un événement annuel mondial de l’optique, afin d’y présenter sa monture créée dans le cadre du concours « Des montures plein la face » à l’automne 2018. C’est la première fois qu’une création issue de ce concours est commercialisée.

Une expérience enrichissante

La monture conçue par Naomie a été présentée au kiosque de VM L’Atelier – Vanessa & Mehdi. Tout au long du SILMO, plusieurs visiteurs ont essayé les lunettes et se sont même photographiés en les portant. « De voir des gens interagir avec ma création et la porter fièrement a été un moment inoubliable pour moi », souligne avec émotion Naomie. Celle-ci n’était qu’en première session à l’automne 2018 lorsqu’elle a remporté le concours de conception de montures organisé par le Département de techniques d’orthèses visuelles du Cégep. La compétition était parrainée par Medhi Gaurat, designer de montures et copropriétaire de VM L’Atelier – Vanessa & Mehdi.

Un volet unique au Québec

Le programme de Techniques d’orthèses visuelles d’Édouard-Montpetit est le seul au Québec à offrir à ses étudiants, sous la forme d’une activité parascolaire, un volet de conception de montures. « Ce concours, mis sur pied il y a quelques années par le Département de techniques d’orthèses visuelles du Cégep, donne l’occasion aux participants d’expérimenter toutes les étapes du processus de création, du croquis au prototype, et de mettre en pratique leurs apprentissages », explique Danielle Cloutier, coordonnatrice du Département et responsable du concours.

En 2018, le thème du concours était Inspiration Zaha Hadid, une architecte urbaniste bien connue de Naomie. « Zaha Hadid s’inspirait beaucoup de la nature et des formes naturelles comme les gouttes d’eau et les feuilles, explique l’étudiante. J’ai voulu transposer cela dans ma monture, ainsi que l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai visité l’une de ses créations, le Dongdaemun Design Plaza, lors d’un séjour à Séoul à l’été 2018. » Nommée Zaha en l’honneur de Zaha Hadid, la monture rend donc hommage à cette grande designer, ainsi qu’à la ténacité et à l’innovation qu’elle a insufflées dans son œuvre.

En savoir davantage sur le programme de Techniques d’orthèses visuelles

Dans le cadre de ce programme, les étudiants apprennent à poser, à ajuster, à remplacer ou à vendre des lunettes et des lentilles cornéennes, à partir de l’ordonnance d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste. Ils acquièrent également des connaissances dans les domaines de la santé et de la science. Ces apprentissages, tant théoriques que pratiques, les mèneront à la stimulante carrière d’opticien d’ordonnances.

Les portes ouvertes du Cégep, qui auront lieu le mercredi 6 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h, et l’activité Étudiant d’un jour, qui se déroule jusqu’au 22 novembre, sont d’excellentes occasions d’en apprendre davantage sur le programme : cegepmontpetit.ca/futurs-etudiants.