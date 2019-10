Longueuil accorde une aide financière de 175 000 $ au Théâtre de la Ville

Lors de la séance du 22 octobre dernier, les membres du conseil municipal de Longueuil ont réitéré à l’unanimité leur soutien au Théâtre de la Ville (TDLV) en lui accordant une aide financière de 175 000 $ pour l’année 2020. Appuyant cet organisme depuis 2002, Longueuil renouvelle l’entente qui permettra à cet important acteur du territoire de poursuivre sa mission de diffusion culturelle. Le TDLV bénéficie d’un rayonnement bien au-delà des limites de la municipalité, au niveau régional et même national.

« Longueuil est fière de réitérer son soutien au Théâtre de la Ville qui se distingue par sa proposition artistique novatrice dans toutes les disciplines en arts de la scène. Acteur incontournable du développement culturel de Longueuil depuis maintenant 30 ans, le Théâtre de la Ville est une véritable richesse pour notre population grâce à l’excellence et la diversité des spectacles qui y sont présentés. La contribution de Longueuil envers cet organisme représente définitivement un atout pour le développement culturel », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« Depuis 30 ans, le Théâtre de la Ville anime avec passion le paysage culturel de Longueuil en offrant aux citoyennes et aux citoyens de tous âges une programmation diversifiée qui met en valeur le talent et la qualité des artistes en arts de la scène. Nous tenons à remercier la Ville de Longueuil pour le renouvellement de cette entente. Son appui précieux et durable nous permet de poursuivre notre mission et de demeurer un leader dans le domaine de la diffusion », a ajouté Bernard Grandmont, président du Théâtre de la Ville.