Innovations et perspectives 2019 au CTA : un colloque incontournable en aérospatiale

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA), affilié au cégep Édouard-Montpetit, a accueilli plus de 250 personnes le 16 octobre 2019, lors de la 11e édition du colloque aérotechnique Innovations et perspectives, qui se tenait dans les hangars de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Cet événement devenu incontournable pour l’industrie aérospatiale a permis aux participants de se questionner sur divers enjeux technologiques pour leurs organisations.

En effet, une quinzaine de conférenciers ont transmis leur passion aux participants sur des sujets organisés sous trois grands thèmes : Traitements des surfaces et les défis de l’industrie aéronautique; Inspection et la réparation en services – Promesses de nouvelles technologies pour la MRO en aérospatiale; Transformation numérique dans l’industrie manufacturière pour l’aérospatiale à l’ère du big data. Les différents conférenciers de Bombardier, du Conseil national de recherches du Canada, de Corrdesa LLC, Dassault Systèmes, GMI Aero, Héroux Devtek, L3 Harris, du ministère de la Défense nationale, de Maya HTT, UTC-Collins Aerospace, Omnirobotic, Ova, Pratt & Whitney Canada et de Siemens Power and Gas Division ont définitivement éveillé les idées en matière d’innovation et de nouvelles technologies.

C’est l’honorable Jean Charest, ancien vice-premier ministre du Canada et ex-premier ministre du Québec, aujourd’hui associé chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l, qui a eu le plaisir de clore la journée avec sa conférence sur les tendances économiques nationales et internationales, en lien avec l’industrie aérospatiale.

« Chaque année, je suis fier d’accueillir à l’ÉNA tous ces acteurs de l’aérospatiale prêts à pousser leur réflexion sur l’innovation et perfectionner leurs procédés technologiques. Tant le CTA que l’ÉNA ont à cœur de soutenir les entreprises d’ici dans leur développement par la recherche et par la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. » a mentionné Pascal Désilets, directeur général du CTA et directeur de l’ÉNA, à l’ouverture du colloque. D’ailleurs, le CTA regroupe maintenant 80 experts qui mènent annuellement plus de 300 projets avec une centaine d’entreprises.

Le colloque aérotechnique ne pourrait avoir lieu sans la contribution de nos généreux partenaires, dont le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), l’École de technologie supérieure (ÉTS), Aéro Montréal, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) et Innovmetric. Toute l’équipe du colloque tient également à remercier tous les exposants qui ont présenté leurs services et produits technologiques aux participants, permettant, encore une fois cette année, l’échange et la création de liens pertinents.