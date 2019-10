Journée des proches aidants le 7 novembre : Comment adapter sa vie familiale et sa vie de couple?

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants d’aînés ‒ particulièrement ceux sur le marché du travail ‒ à participer à la Journée des proches aidants 2019. Sous le thème « Être proche aidant : comment adapter sa vie familiale et sa vie de couple ? », l’événement se déroulera le jeudi 7 novembre prochain, de 16 h 30 à 21 h, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue Lionel-Daunais à Boucherville).

De 16 h 30 à 18 h 30, une quinzaine d’entreprises et d’organismes variés desservant Boucherville présenteront leurs services dans la zone des kiosques. Les proches aidants pourront ainsi s’informer sur les ressources disponibles, dont celles du CLSC des Seigneuries, de la Maison Gilles-Carle et de la Société d’Alzheimer Rive-Sud.

Durant la visite des kiosques, ils auront l’occasion de prendre un goûter gratuit avant d’assister aux mini-conférences. Cette initiative vise à minimiser les déplacements et à favoriser la participation.

De 18 h 30 à 19 h, Magalie Dumas, directrice générale adjointe de L’Appui national pour les proches aidants d’aînés, présentera la première mini-conférence de la soirée. Intitulée «Conciliation des rôles au sein de la famille : génération sandwich», la conférencière abordera les défis des proches aidants qui conjuguent simultanément les soins à leurs enfants et à leurs parents. De 19 h à 19 h 30, Carmen Lemelin, psychologue et chercheure au Centre collégial d’expertise en gérontologie, enchaînera avec sa conférence «Conciliation des rôles au sein du couple : rester amoureux malgré la proche aidance». Cette dernière traitera des changements qui se produisent dans la vie des proches aidants en couple ainsi que des situations rencontrées au quotidien. Finalement, entre 19 h 30 et 21 h, des groupes de discussion ainsi qu’un retour en grand groupe permettront aux participants d’échanger et d’identifier des pistes de solution avec les conférencières.

Comment s’inscrire

Les activités lors de la Journée des proches aidants d’aînés du CABB sont présentées gratuitement grâce au soutien financier de l’organisme L’Appui Montérégie et de la Ville de Boucherville. Les gens intéressés doivent s’inscrire par téléphone au 450 655-9081 ou par courriel à

info@cabboucherville.ca. Pour favoriser la participation des proches aidants, une présence à domicile gratuite peut être offerte. Un délai de dix jours ouvrables est requis.

Rappelons que le CABB offre aux proches aidants d’aînés de Boucherville des services de soutien psychologique (de jour, de soir et la fin de semaine), d’information et de référence, de répit à domicile, des formations, des ateliers, etc. D’autres services sont aussi disponibles dont l’accompagnement-transport, la livraison de repas chauds de la popote roulante, le programme d’appels sécuritaires automatisés PAIR, etc.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Par l’entremise du Carrefour du bénévolat, le CABB recrute des bénévoles et réalise des jumelages avec les organismes ayant besoin de bénévoles. Il répond également aux offres des entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du

bénévolat.