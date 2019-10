Du 1er novembre au 30 avril entre 22 h et 6 h, le stationnement de nuit est permis dans les rues de la ville, sauf lors des opérations de déneigement

La Ville de Boucherville tient à informer la population que l’horaire concernant le stationnement de nuit dans les rues de la ville a été modifié. Le stationnement de nuit est maintenant permis du 1er novembre au 30 avril entre 22 h et 6 h, sauf lors des opérations de déneigement.

En fonction de la quantité de précipitations reçues, une interdiction de stationner dans les rues peut s’étaler sur quelques jours en raison des opérations de déneigement ou de déglaçage des rues, et ce, malgré le retour du beau temps. Il est donc de votre responsabilité de vous informer quotidiennement, et ce, dès 17h, afin de savoir s’il est permis ou non de stationner votre véhicule dans la rue entre 22 h et 6 h.

Dès le 1er novembre, vérifiez s’il est permis ou non de vous stationner dans la rue :

Ligne info-déneigement Dès 17 h, tous les jours, téléphonez au 450 449-8108. Un message enregistré vous indiquera s’il est permis ou non de vous stationner dans la rue entre 22 h et 6 h.

Site Web

Dès 17 h, tous les jours, l’information sera mise à jour sous la section « En bref » de l’accueil du boucherville.ca. Elle sera aussi accessible par le boucherville.ca/deneigement.

Facebook

Dès 17 h, des publications seront émises sur notre compte Facebook, uniquement lorsque des interdictions de stationnement dans la rue ont lieu en raison d’opérations de déneigement.

Twitter

Dès 17 h, des publications seront émises sur notre compte Twitter, uniquement lorsque des interdictions de stationnement dans la rue ont lieu en raison d’opérations de déneigement.

Il est important que les véhicules soient stationnés dans les entrées lors des opérations de déneigement. Le propriétaire de tout véhicule susceptible de nuire aux opérations pourrait recevoir une contravention et voir son véhicule être remorqué à ses frais. En tout temps, la réglementation habituelle a préséance. Si une interdiction de stationner est en vigueur pour une rue ou un secteur, cette dernière doit être respectée, et ce, même si aucune opération de déneigement n’est prévue.

La Ville sollicite la collaboration de tous afin d’assurer des opérations de déneigement efficaces tout au long de la saison hivernale.

Consultez le boucherville.ca/operations pour en savoir davantage sur les types d’opérations qui peuvent survenir durant la saison hivernale.

Renseignements

boucherville.ca/deneigement 450 449-8100