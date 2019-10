Saint-Amable honore ses Grands lecteurs 2019

La Municipalité de Saint-Amable félicite les six Amabliens qui ont reçu le titre de Grand Lecteur 2019 pour avoir été les plus fidèles lecteurs de la bibliothèque municipale :

Catégorie Enfants (0 à 7 ans)

Odélie Cloutier-Forest – 129 prêts

Danika Costala – 119 prêts

Catégorie Adolescents (8 à 17 ans)

Corianne Houle -172 prêts

Vincent Lacasse -183 prêts

Catégorie Adultes (18 ans et plus)

Linda Hearn – 144 prêts

Renée Boudreault – 143 prêts

La reconnaissance des Grands Lecteurs vise à encourager la lecture, valoriser les initiatives d’ouverture à la culture et stimuler le prêt de livres de la bibliothèque municipale pour s’enrichir de connaissances, éveiller son imagination et se forger une identité dès le plus jeune âge.