Longueuil investira 11,1 M $ d’ici 2022 dans son couvert forestier

Les ravages causés par l’agrile du frêne contraignent la Ville de Longueuil à poursuivre la coupe de ce spécimen d’arbres sur son territoire, par mesure de sécurité. Des travaux d’abattage sont prévus cet automne et se poursuivront jusqu’au printemps 2020. D’ici un an, il restera de moins en moins de frênes dans la ville-centre de l’agglomération. Pour compenser cette vaste perte, l’administration de la mairesse Parent a choisi d’investir 11,1 M $ pour les trois prochaines années en vue du réaménagement des boisés urbains, dans la plantation d’arbres et de végétaux et la poursuite de l’inventaire arboricole de ses espaces verts. Ce montant est déjà inscrit au Programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.

« Le couvert forestier de notre ville est l’une de nos plus grandes richesses et les investissements inscrits au PTI adopté par le conseil municipal en septembre dernier envoient un message clair : nous prenons au sérieux cette menace qu’est l’agrile du frêne. Nous redoublons nos efforts de plantation pour contrer ce fléau qui affecte notre paysage et joignons nos efforts à ceux de centaines de citoyens bénévoles qui ont pris part aux différents projets de plantations communautaires. Je salue d’ailleurs leur implication et les remercie de cette belle contribution au verdissement de notre ville », a indiqué la mairesse Sylvie Parent.

Autres gestes de verdissement

Plus tôt cette année, la Ville a multiplié les gestes pour pallier les coupes d’arbres atteints par l’agrile. Parmi ceux-ci, notons qu’elle a offert 1150 arbres aux citoyens lors de la Journée verte de Longueuil, en plus d’avoir donné 250 arbres à des résidents en ayant fait la demande, après avoir obtenu un permis d’abattage en raison de l’agrile du frêne. À la suite d’un appel de projets communautaires, des citoyens ont planté quelque 1300 arbres grâce à une enveloppe budgétaire de 100 000 $ remise par la Ville. À ces actions s’ajoutent une plantation de plus de 2600 végétaux dans le secteur de Collectivité nouvelle et 1100 autres arbres qui ont été plantés ou le seront par la Ville dans les emprises de rues et espaces verts.

C’est en 2012 que la Ville a détecté la présence de l’agrile sur son territoire. Actuellement la plupart des frênes sont soient morts ou très dépérissants. Au cours des trois dernières années, Longueuil a procédé à l’abattage de 10 000 arbres et prévoit en couper 4000 autres en 2019 et 5000 de plus l’an prochain.