Vaccination contre la grippe : la prise de rendez-vous est déjà en cours

L’automne nous en fait voir de toutes les couleurs alors que les feuilles des arbres se parent de rouge, de jaune, d’orange, de vert, etc. Cette période de l’année nous rappelle que l’hiver approche, tout comme l’ouverture des cliniques de vaccination contre l’influenza (grippe). Prendre rendez-vous dès maintenant vous permet d’éviter que cette maladie vous en fasse voir elle aussi de toutes les couleurs! Et ça, c’est pas mal moins joli que les coloris automnaux!

« On ne le rappellera jamais assez, la vaccination est la meilleure protection contre la grippe. Ses complications, comme la bronchite et la pneumonie, entraînent chaque année des hospitalisations et parfois même des décès », rappelle à ce sujet le Dr Mathieu Lanthier-Veilleux, directeur de santé publique de la Montérégie par intérim.

Il ajoute que la grippe peut vous rendre votre système plus vulnérable et qu’elle peut avoir des conséquences graves chez les personnes très âgées ou chez les gens atteints d’une maladie qui les rend plus à risques de complications.

Le Dr Lanthier-Veilleux rappelle que, comme par les années passées, la vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques; aux femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse; aux adultes diabétiques ou atteints d’une maladie chronique affectant le cœur, les reins, les poumons ou le système immunitaire (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse); aux personnes âgées de 75 ans et plus.

Sur rendez-vous seulement

Il souligne également qu’afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement aux gens qui habitent sous le même toit d’un bambin âgé de moins de 6 mois et d’une personne âgée ou atteinte d’une maladie chronique. Il est à noter que, pour la saison 2019-2020, la vaccination est aussi gratuite pour les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Il est important de savoir que les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est débuteront le 1er novembre et fonctionneront sur rendez-vous seulement.

Vous pouvez dès maintenant réserver votre plage horaire en visitant le site www.santemevaccingrippe.com ou en composant le 1 833 737-6606. La prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle et accessible en tout temps. Le site permet au citoyen de choisir le lieu, la date et l’heure qui lui convient en quelques clics et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois.

Comment prévenir l’influenza et les autres virus saisonniers?

Le lavage des mains est un moyen efficace pour réduire le risque de contracter le virus de l’influenza et les autres virus respiratoires et pour éviter de contaminer son entourage.

Aussi souvent que nécessaire, il faut :

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon (le savon antibactérien n’est pas nécessaire).

• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier lorsqu’on tousse ou éternue.

• En l’absence d’un mouchoir de papier, tousser dans le pli du coude ou dans la partie supérieure du bras.

• Jeter les mouchoirs dans une poubelle, puis se laver les mains.

• Éviter de visiter des personnes âgées ou souffrant d’une maladie chronique lorsqu’on est malade.

Les symptômes et complications de l’influenza

La grippe est une infection très contagieuse des voies respiratoires causée par un virus. Elle se manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue, une toux sèche, des éternuements, des courbatures, des maux de tête et de gorge, bref, un malaise généralisé qui dure plusieurs jours. La grippe est contagieuse et peut affecter sérieusement la santé des personnes, même celles qui sont habituellement en bonne forme physique. Elle peut causer une bronchite ou une pneumonie.

La grippe peut entraîner des complications graves pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les gens atteints d’une maladie chronique et c’est pour cette raison que le vaccin est offert gratuitement aux groupes de personnes chez qui les risques de complications sont plus élevés. Chaque année, elle est liée à de nombreux cas d’hospitalisations et de décès au Québec.

(Mention de source : Santé Montérégie)