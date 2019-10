Le conseil d’administration de la CCIRS intègre un nouveau membre

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a réuni ses membres mercredi dernier pour la tenue de son assemblée générale annuelle à l’Imperia Hôtel et Suite de Boucherville.

À la suite ade l’élection des administrateurs au conseil d’administration, Me Richard D’Amour, avocat associé chez Fortier D’Amour Goyette et président de la CCIRS, a été réélu pour un deuxième mandat d’un an. Il s’est engagé à poursuive la défense des enjeux déjà amorcés par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud concernant le transport, la main-d’œuvre et le développement économique.

« Ma première année à titre de président de la CCIRS a filé à toute allure et je suis extrêmement fier de nos réalisations, mais surtout du positionnement plus qu’enviable que nous occupons sur le plan économique, politique et social. Nous avons bénéficié d’un rayonnement exceptionnel et j’en suis très heureux », a déclaré Me D’Amour.

Cette année, sept postes étaient à pourvoir au sein du CA. Le désir d’implication s’est grandement fait ressentir cette année avec le dépôt de dix candidatures, dont quatre nouveaux candidats souhaitant intégrer le CA.

« 2018-2019 aura été une année de changements à la CCIRS, une année où nous avons orienté toutes nos actions et nos efforts vers un grand objectif commun qui est celui d’être créateurs de valeurs pour nos membres », a affirmé Stéphanie Brodeur, directrice générale de l’organisme.

Le président a également tenu à remercier chaleureusement l’équipe de la permanence de la CCIRS, ses partenaires, ainsi que le membre sortant du conseil d’administration, Catherine Brault, présidente du Complexe médical Pierre-Brault.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration :

Président – Richard D’Amour, avocat associé, Fortier D’Amour, Goyette 1er vice-président – M. Alain Chevrier, avocat, Dunton Rainville

2e vice-présidente – Mme Isabelle Foisy, PDG Québec Innove Secrétaire – Fannie Noel, directrice, Financement corporatif chez BDC Trésorier – Simon Jodoin, directeur des finances, Jodoin CPA inc.

Administrateurs :

Ivan Audet, directeur principal moyennes entreprises chez Desjardins Entreprise Rive-Sud Geneviève Dalcourt, directrice, Formation continue et services aux entreprises au cégep Édouard-Montpetit Éric Drapeau, président des Investissements Innoval inc. , Pierre Genest, président du conseil chez Consortech Stephan Julien, propriétaire principal et président chez Moderco, Michel Labbé, associé chez Intercom Services Immobiliers, Jérémie Le Roux-Drufovka, conseiller en solutions TI chez Département TI et représentant de l’Aile Jeunesse, Christine Niquette, propriétaire de Lexia Immobilier inc. Nicolas Quintin, consultant Stratégique, Anne-Marie Roberge, conseillère publicitaire multiplateforme, ventes locales Montréal chez Québécor Michel Veilleux, directeur général, Réseau de transport de Longueuil (RTL) et Charles Vincent, directeur général, Université de Sherbrooke, campus de Longueuil.