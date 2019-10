Activités à la bibliothèque municipale durant la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

C’est avec fierté que la Ville de Boucherville célèbre jusqu’au 26 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Cette année encore, de nombreuses activités sont prévues à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère pour souligner ce bel événement! Les adultes sont invités le 23 octobre, à 19 h 30, à la conférence « Consommation responsable : Comment s’y retrouver et faire les bons choix » animée par l’auteur Éric l’Enverdeur Ménard. Les adolescents peuvent quant à eux entrer dans les coulisses du cinéma d’horreur le 25 octobre dès 19 h, grâce à l’artiste-maquilleuse Émilie Campbell qui enseignera les techniques de maquillage utilisées pour créer des effets spéciaux. De quoi se préparer pour la soirée d’Halloween! Finalement, les jeunes de 6 à 12 ans sont conviés le 26 octobre à 14 h, à une activité de peinture sur vitre en compagnie de l’artiste Matthieu Lemond, pour célébrer la saison des citrouilles!

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec, organisée par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), est célébrée chaque troisième semaine d’octobre depuis une vingtaine d’années. Ces festivités sont une occasion de rappeler le rôle important que jouent les bibliothèques publiques au niveau culturel, social et communautaire. Toutes ces activités sont gratuites.

Plus que jamais, les bibliothèques publiques sont au cœur de leur communauté. Rassembleuses, elles offrent à l’ensemble de leurs citoyens des ressources littéraires, documentaires et ludiques variées, des activités pour tous, des lieux de rencontre, d’échange et d’apprentissage inspirants qui brisent l’isolement des uns et stimulent la créativité des autres.

Soyez des nôtres pour cette belle fête!

Renseignements

boucherville.ca

450 449-8650