Vaccination contre la grippe saisonnière : prenez rendez-vous dès le 15 octobre

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est débuteront le 1er novembre prochain et fonctionneront sur rendez-vous seulement.

Vous pourrez, dès le 15 octobre à 8h, réserver votre plage horaire en visitant le site www.santemevaccingrippe.com ou en composant le 1833737-6606. La prise de rendez-vous par

Internet est simple, rapide, sécuritaire, confidentielle et accessible en tout temps. Le site permet au citoyen de choisir le lieu, la date et l’heure qui lui convient en quelques clics et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois.

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite cette année sont :

• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques de 6 mois et plus;

• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse et les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

• les personnes âgées de 75 ans et plus;

• les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit que celles qui ont plus de risques de présenter des complications et les personnes résidant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois;

• les résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que des ressources intermédiaires;

• les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD.