Une élève de l’école De Mortagne présente une conférence sur le mode de vie zéro déchet

Élève inscrite en 5e secondaire au volet international de l’école De Mortagne, Maya Roberge a intégré depuis un an une foule de petits gestes pour réduire son empreinte écologique. En fait, elle a adopté progressivement le mode de vie zéro déchet après avoir visionné le documentaire Avant le déluge (Before the flood) du réalisateur américain Fisher Stevens, co-produit entre autres par Leonardo Di Caprio. Cette production cinématographique a provoqué chez elle une onde de choc. Une profonde prise de conscience s’en est suivie.

L’adolescente âgée de 16 ans a entrepris des recherches afin de modifier son mode de consommation. Elle a eu par la suite le goût de partager le résultat de ses trouvailles sur le concept zéro déchet qui devient de plus en plus populaire. Le programme du volet international exige que chaque élève prépare un projet personnel. Si plusieurs choisissent de réaliser une vidéo, Maya, elle, a opté pour la présentation d’une conférence. Le sujet s’est imposé de lui-même : le mode de vie zéro déchet, un thème qui lui tient à coeur.

« Je vais rendre ça accessible en partageant mes expériences et le fruit de mes recherches », explique la jeune fille. Son exposé comportera deux parties. Dans un premier temps, elle abordera les changements climatiques, un sujet on ne peut plus actuel. Puis, elle plongera dans le vif du sujet en expliquant les principes de base qui guident le mode de vie zéro déchet. Elle entend citer des exemples concrets des changements en ce sens adoptés dans sa famille au cours de la dernière année comme privilégier l’achat de produits qui ne sont pas suremballés.

« Le concept zéro déchet permet d’économiser au bout du compte; on achète seulement ce dont on a besoin. Ainsi, on jette moins de produits. Ma perception a changé par rapport aux déchets », explique Maya.

La conférence de cette élève se tiendra le 5 novembre à 19 h 30, à l’auditorium de l’école secondaire De Mortagne. Durée prévue : entre 60 et 90 minutes. Tout le monde y est convié. Entrée libre. Une liste de références sur le thème de la soirée sera envoyée par courriel aux personnes qui en feront la demande.