Halloween en soirée au Marché public Lionel-Daunais le samedi 26 octobre

La Ville de Boucherville organise une fête de l’Halloween!

Invitation à assister au spectacle Broche à fouin, le sorcier offert par les animations Clin d’œil à trois reprises pendant la soirée : 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30. Profitez également de l’animation sur place, une ambiance mystérieuse et bizarroïde planera sur les participants. Petites frousses et grands plaisirs seront au rendez-vous.

Le service de police sera présent sur les lieux afin d’assurer une soirée d’Halloween agréable et sécuritaire pour tous!

Petits et grands, arrivez costumés!

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps!

Endroit

Marché public Lionel-Daunais 1020, rue Lionel-Daunais

Renseignements : 450 449-8640 boucherville.ca