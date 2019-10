Lancement de la nouvelle saison de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno

La Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno a lancé sa nouvelle saison le 26 septembre dernier à Ski Saint-Bruno avec son traditionnel cocktail de la rentrée : Rendez-vous à la montagne. Près de 125 participants, membres et invités, issus de la communauté d’affaires se sont réunis à cet événement réseautage incontournable. Un succès de participation, une ambiance conviviale, un dynamisme palpable ont rendu cette soirée mémorable.

Me Élisabeth Castonguay de chez Fortier D’Amour Goyette et présidente de la CCMSB a présenté le CA, composé de sept femmes et trois hommes ainsi que la permanence de la Chambre. Soulignant l’engouement accru que provoque la CCMSB dans la communauté d’affaires et l’implication exceptionnelle des membres et des bénévoles, elle ajoutait : « On m’a souvent dit que ça prend un village pour élever un enfant… et je crois aussi que ça prend un village, une communauté d’affaires, pour faire rayonner et grandir nos entrepreneurs, et être solidaire à travers les enjeux de tous et chacun. » Un commentaire fort bien accueilli par l’assemblée.

Pour sa part, Marcel Aubin, directeur général, mentionnait que l’accent de 2019-2020 pointait vers la promotion et la reconnaissance des entreprises du territoire, membres et non membres, des offres de visibilité accrues pour celles-ci, un plus grand rayonnement de l’organisme et surtout un accent important sur la promotion de l’achat local en réponse au commerce en ligne, le tout en collaboration avec les intervenants du milieu et les médias locaux. « Il m’importe que tous les membres et entrepreneurs atteignent de nouveaux sommets, et c’est ensemble que nous y arriverons », a-t-il dit, reprenant ainsi la vision de la CCMSB.

Cette soirée fut un grand succès grâce à la présence de tous, des partenaires annuels et au soutien des partenaires majeurs de l’événement, soit BJC société de comptables professionnels agréés, Groupe Duval Auto et Ski Saint-Bruno, l’hôte chaleureux de cet événement à la montagne. Soulignons le travail exceptionnel des partenaires de services Traiteur La Bettyse, une jeune entreprise locale qui mérite des éloges pour ses bouchées abondantes et délicieuses et son service hors pair ainsi qu’à Édonia Signature, importateur de vins pour ses choix et son service de qualité.

Rendez-vous au www.ccmsb.ca pour connaître le conseil d’administration et la programmation partielle des activités à venir!