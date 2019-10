Plantation d’arbres à Verchères!

Le 2 octobre dernier se déroulait l’inauguration de la récente plantation de 98 arbres et 179 arbustes de la Municipalité de Verchères. Cette plantation en partie financée par le programme ÉcoConnexions CN – De Terre en Air qui est géré par Arbres Canada en partenariat avec le CN et en partie par la Municipalité de Verchères saura sans aucun doute embellir plusieurs espaces verts de Verchères. C’est en présence du maire de Verchères, Alexandre Bélisle, des conseillers municipaux Carole Boisvert, Gilles Lamoureux et Gilles Ménard, de Véronique LaCharité d’Arbres Canada, d’Alexandre Boulé du CN ainsi que des enfants du CPE Petit-à-Petit et des membres de l’équipe municipale que se déroulait l’événement. Lors de cette journée, les enfants présents ont eu la chance de recevoir des petits cadeaux à planter de la part d’Arbres Canada.

Ce projet réfléchi par le service des travaux publics de la Municipalité de Verchères a pour but de reverdir certains secteurs de Verchères et de vitaliser des lieux passants. La sélection et la disposition des arbres ont été pensées afin que différentes sortes d’arbres se côtoient et dynamisent le paysage par leur variation de couleur et de style. Les essences indigènes choisies sont reconnues pour s’épanouir dans un milieu comme celui que nous retrouvons à Verchères. Ces choix ont été faits afin d’assurer la pérennité de ses nouveaux points de vue dans la communauté de Verchères.

En cette période de changement climatique, la Municipalité de Verchères fut sensible au choix des arbres sélectionnés dans cette plantation d’arbres. On retrouve à quelques endroits des arbres Ostryer de Virginie et de Katsura qui sont reconnus pour leur capacité à capturer une grande quantité de CO2. On estime que deux de ces arbres matures peuvent produire suffisamment d’oxygène pour une famille de quatre personnes.

Un aménagement a spécialement été mis en place devant le CPE Petit-à-Petit. On peut maintenant y retrouver trois arbres fruitiers qui seront utilisés de diverses façons par l’organisme. Les fruits récoltés seront servis pour des collations et les arbres pourront être utilisés à des fins éducatives auprès des enfants. Les jeunes curieux pourront faire l’expérience de la cueillette à même leur milieu de garde.

Il sera possible de remarquer les nouvelles plantations de part et d’autre de la rue Duvernay entre le CPE Petit-à-Petit et la rue Bousquet, au parc Passe-Partout et aux entrées de différents quartiers.