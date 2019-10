La Ville de Sainte-Julie et la MRC lancent un projet pilote pour le ramassage des feuilles mortes

Pour encourager le ramassage écoresponsable des feuilles mortes et trouver des alternatives aux sacs plastiques qui sont désormais interdits, la Ville de Sainte-Julie, en collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville, propose aux citoyens deux initiatives pilotes qui seront testées à l’automne 2019.

Vente de sacs compostables

Des sacs compostables seront vendus à prix coûtant, 75 cents par sac taxes incluses, au Service aux citoyens de l’hôtel de ville de Sainte-Julie du lundi au jeudi de 8 h à 20 h (fermé de 12 h à 13 h ) et le vendredi de 8 h à 16 h 30. Ce service sera accessible à tous les citoyens julievillois (une preuve de résidence sera demandée). Un maximum de 100 sacs par adresse sera permis, jusqu’à épuisement des stocks, et le paiement doit se faire par carte de débit seulement.

Projet pilote d’utilisation de bacs roulants verts de 360 litres

Des bacs roulants verts de 360 litres seront prêtés à des résidents volontaires du secteur des rues de Saint-Malo, du Grand-Coteau et de Poitiers. Pour l’instant, seuls les résidents de ce secteur sont admissibles au prêt de bacs, notamment pour faciliter l’évaluation et le suivi du projet pilote. Un maximum de six bacs roulants sera prêté par adresse et ces derniers seront repris après la dernière collecte le 25 novembre. Un conseiller en gestion des matières résiduelles de la MRC accompagnera les participants pendant la durée du projet pilote pour répondre à leurs questions et s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Les citoyens de ce secteur intéressés par le prêt de bac doivent communiquer avec la MRC au 514 856-5701, poste 2.

Rappel à propos des collectes de feuilles

Les feuilles ne sont pas acceptées à la collecte du bac brun (Organibac), car elles sont plutôt acheminées directement à une plateforme de compostage. Elles seront donc recueillies lors des collectes spéciales prévues les 21 octobre et les 4,11 et 25 novembre à Sainte-Julie. Les contenants admissibles pour ces collectes sont les suivants:

– Poubelle d’une capacité maximale de 100 litres avec couvercle (aucun bac noir, brun ou bleu) ;

– Bac roulant de 240 L ou 360 L d’une couleur autre que noir, bleu ou brun ;

– Sacs de papier compostables ;

– Sacs de plastique certifiés compostables (les sacs de plastique autres que ceux certifiés compostables ne sont pas acceptés).