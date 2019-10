Triathlon-Duathlon de Boucherville : un succès grandissant

75 000 $ remis à trois organismes

Boucherville a de nouveau vibré aux rythmes du triathlon-duathlon le 29 septembre dernier. La 4e édition a rassemblé 1341 participants, soit 100 athlètes de plus que l’année dernière.

Tous les éléments étaient réunis pour faire de cet événement sportif une réussite. La belle température y a contribué pour beaucoup, ainsi que l’organisation bien rôdée, et les 251 bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour assurer le bon déroulement, un peu partout sur les différents sites.

« C’est vraiment un travail d’équipe remarquable, et je remercie tous les employés de la Ville et les bénévoles, a mentionné le maire Jean Martel. Pour qu’une course soit réussie, il faut que la communauté s’implique. Nous avons pu compter sur l’aide des membres du Centre d’action bénévole de Boucherville, du Club de natation Mustang, du club de course CCC, du club cycliste de Boucherville, ainsi que les organismes bénéficiaires.»

L’événement qui veut mousser les saines habitudes de vie a aussi un objectif caritatif. Il est organisé au profit de trois organismes humanitaires de Boucherville. Ainsi, le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier se sont partagés en trois parts égales la somme de 75 000 $.

Homme de fer ?

Cette année, la municipalité était à nouveau l’hôte du championnat québécois de la Coupe Québec en duathlon olympique et accueillait l’étape de la série collégial/universitaire en duathlon où les meilleurs athlètes des universités québécoises étaient réunis pour concourir. De plus, les participants avaient le choix de s’inscrire dans différentes catégories d’âges, individuel ou en équipe, dans les circuits découvertes, sprint ou olympique. Dans un proche avenir, ils pourront peut-être évoluer dans une catégorie supérieure.

« Mon rêve est de pouvoir éventuellement ajouter le demi-Ironman. Cela signifie 74 longueurs natation (1.9 km de nage), 90 km de vélo, et 21.1km de course à pied », a indiqué M. Martel. Les distances dans la catégorie olympique sont de 60 longueurs de piscine (1.5 km), 40 km de vélo et 10 km de course.

Le maire a d’ailleurs fait le triathlon olympique en 3:30. « Je suis en pleine forme et je n’ai mal nulle part », a-t-il lancé tout juste après avoir terminé l’épreuve, trois minutes plus rapidement que l’an dernier. Il participe à des triathlons depuis 20 ans.

Des gagnants de Boucherville

Les compétitions ont fait plusieurs vainqueurs dont quelques Bouchervillois. La grande gagnante du Triathlon olympique chez les femmes est Ariane Fecteau. Chez les hommes, Sébastien Charron a remporté la médaille de bronze au Triathlon olympique. La médaille de bronze au Triathlon olympique en équipe a été attribuée à l’équipe Michel Galant composée de Xavier Gallant, Rémy Dupuis-Desloges, et de Félix Dupuis-Desloges.

Au Duathlon olympique entreprise, la médaille d’argent a été remportée par l’équipe mixte Parents pressés de Boucherville, et la médaille d’or par l’équipe masculine Espace Physio forme de Boucherville. Le maire Jean Martel a pour sa part gagné l’épreuve du triathlon olympique dans la catégorie 50-59 ans.

L’événement était tenu sous la coprésidence d’honneur de la Bouchervilloise Sandrine Mainville, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio lors de l’épreuve du relais féminin 4 x 100 m libre, et de Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe’s Canada.