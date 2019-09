La mairesse Sylvie Parent adresse une liste de demandes aux candidats se présentant aux élections fédérales

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a profité de son passage à un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud lundi dernier pour exposer les demandes de la Ville aux candidats dans la course électorale fédérale. Après avoir décrit l’importance de Longueuil sur l’échiquier des grandes villes au pays, Mme Parent a interpellé les élus fédéraux afin qu’ils tiennent compte des besoins en termes de financement public de Longueuil et des villes de l’agglomération. En ce sens, elle a énuméré une série de priorités en matière d’infrastructures, de logement social, de développement économique et de transport collectif.

Parmi ces enjeux, mentionnons une demande de confirmer rapidement la partie fédérale du financement des modes de transports sur les axes de la ligne jaune et du boulevard Taschereau de même qu’un engagement pour les projets de reconfiguration de l’autoroute 30 et de l’intersection de la Route 116/Chemin de Chambly. Il a également été question du projet de complexe culturel dans les cartons de la Ville depuis des années pour lequel l’administration municipale réclame 10 M $ au fédéral afin d’en compléter le financement.

La mairesse Parent s’est aussi longuement attardée au dossier de l’Aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. À cet effet, elle a revendiqué de permettre une complémentarité entre les aéroports et de contribuer à la mise en place des infrastructures et services nécessaires au développement et à la croissance de cette infrastructure aéroportuaire. Dans un autre ordre d’idée, elle a demandé aux candidats et à leur parti politique de s’engager à donner à l’agglomération l’autonomie nécessaire pour la gestion et la planification du logement social sur son territoire.