Conférence de Bernard Voyer  sur les changements climatiques à l’école De Mortagne le 7 novembre

Perdre le Nord Les changements climatiques : des impacts bien réels

La Ville de Boucherville est fière de convier tous les résidants à une conférence gratuite sur les changements climatiques animée par Bernard Voyer, le jeudi 7 novembre prochain dès 19 h 30, à l’auditorium de l’école secondaire De Mortagne.

Reconnu pour avoir fait plusieurs fois le tour du monde à la découverte des endroits les plus purs, les plus froids, les plus hauts et les plus inaccessibles, il témoigne de la beauté et de la fragilité de notre planète et apporte un regard sur l’environnement qui nous fait réagir et nous motive à le protéger.

Explorateur, alpiniste et aventurier, Bernard Voyer est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, dont quatre doctorats honorifiques pour son dévouement exceptionnel à la protection de l’environnement, son engagement envers les jeunes, son apport à la recherche nordique et sa contribution remarquable en géographie. Il poursuit ses expéditions avec un oeil attentif sur la nature qui l’entoure et le désir de partager ses aventures au bénéfice de tous.

Cette conférence est gratuite et offerte à tous. Un laissez-passer est requis. Vous pouvez vous le procurer en ligne au boucherville.ca/billetterie ou par téléphone au 450 449-8104.

Quand? 7 novembre, 19 h 30

Où? Auditorium École secondaire De Mortagne