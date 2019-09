Le nom d’Yvon Julien associé au quai municipal et à la piste cyclable longeant le boulevard Marie-Victorin

Yvon Julien a été un maire qui a marqué les années ’70 à Boucherville. Décédé en décembre 2015, il a laissé derrière lui un héritage majeur au chapitre environnemental, dans de nombreux dossiers. À ce titre, la Ville de Boucherville vient de lui rendre hommage en associant le nom de cet ex-maire au quai municipal et à la piste cyclable qui longe le boulevard Marie-Victorin.

Situé à l’extrémité du boulevard De Montarville, le quai Yvon-Julien relie les berges de Boucherville au parc national des Îles-de-Boucherville. D’une longueur d’environ 8,27 km, la promenade Yvon-Julien longe le fleuve de Longueuil à Varennes. Les utilisateurs peuvent faire escale à cinq belvédères et admirer le fleuve le long du parcours. Le conseil municipal a rassemblé les membres de la famille de M. Julien le 21 septembre dernier afin de dévoiler une plaque symbolique installée au belvédère qui surplombe le quai municipal.

« Nous souhaitons reconnaître la contribution exceptionnelle d’Yvon Julien à notre ville, notamment en ce qui a trait à la protection du milieu naturel du parc national des Îles-de-Boucherville contre d’éventuels développements urbains. Nous sommes fiers de lui rendre hommage et de lui témoigner notre reconnaissance pour sa vision et sa détermination à conserver cet environnement à son état naturel, qui constitue encore aujourd’hui un atout majeur pour notre municipalité », a déclaré le maire Jean Martel.

Parcours

Durant son mandat de cinq ans, de 1973 à 1978, M. Julien a appuyé la création de la Commission d’échanges et de coopération de Boucherville (CECB) et celle de la Maison des jeunes de Boucherville. Il a participé à la construction de logements à prix modique pour les personnes âgées et à la mise sur pied de l’Office municipal d’habitation de Boucherville (OMHB).

Sensible aux enjeux environnementaux, il a vu à l’acquisition et à l’aménagement de nombreux espaces verts, notamment du parc du Bois-de-Brouage et d’une partie de la rivière aux Pins. Son implication dans le dossier de l’achat des îles de Boucherville pour que cet archipel soit transformé en un parc national a été d’une importance capitale. Il voulait éviter que ce vaste territoire soit livré à la spéculation foncière et que le développement d’un projet semblable à celui présenté quelques années plus tôt, en 1969, comportant la construction de 646 unités de logement sur l’île Charron et 2 500 unités sur les autres îles, ne voit le jour. À la suite d’intenses négociations, le gouvernement québécois a fait l’acquisition de ce territoire en 1976.

En plus de diriger les destinées de la Ville, Yvon Julien a fait partie de l’exécutif de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et des administrateurs de la Fédération canadienne des municipalités; il a siégé au Comité conjoint gouvernemental sur la réforme fiscale et à la Commission de transport de la Rive-Sud, l’ancêtre du RTL.

« Notre père a toujours été animé par le désir de préserver la beauté des îles de Boucherville et de les rendre accessibles à l’ensemble de la population et non à quelques privilégiés. Sans contredit, cette réalisation est un fait marquant et il en ressentait une très grande fierté. Voilà pourquoi cet hommage, soit de nommer en son honneur le quai municipal desservant ces îles et la promenade longeant le fleuve, constitue une marque de reconnaissance qui nous touche énormément », a mentionné la fille de l’ancien premier magistrat, Carole Julien, au nom de la famille Julien.