Une jeune Bouchervilloise de 12 ans à l’émission Révolution

Âgée de 12 ans, Alycia Champoux tentera sa chance à la populaire émission de danse Révolution. La jeune Bouchervilloise exécutera un numéro de chacha en compagnie de son partenaire Jasmin Cartier. Le duo danse ensemble depuis un an. Quelque 4000 personnes se sont présentées aux auditions dans le but d’être choisies pour passer sur ce plateau de télé. Alycia et Jasmin se comptent chanceux puisqu’ils font partie des 80 candidats retenus pour la nouvelle saison de Révolution.

Élève de secondaire 1 à l’école secondaire De Mortagne, Alycia Champoux évolue en danse latine depuis cinq ans. Le chacha, la rumba, la samba, le pasodoble et le jive n’ont plus de secret pour elle. Elle termine chaque championnat sur le podium et sa collection de médailles dépasse la centaine à ce jour. Faut-il préciser qu’elle s’entraîne plusieurs fois par semaine avec les meilleurs espoirs au Québec en danse ainsi que les champions canadiens.

La prestation du jeune duo devrait être diffusée au cours des prochaines semaines. La date n’est pas encore connue. Ce sera l’occasion de découvrir le talent de ces nouveaux artistes.