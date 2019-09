Le PPC présente un candidat dans Pierre-Boucher-Verchères-Les Patriotes

Dr Clifford Albert défendra les couleurs du Parti Populaire du Canada dans la circonscription de Pierre-Boucher-Verchères-Les Patriotes aux élections fédérales du 21 octobre. Celui-ci a travaillé comme médecin au département de l’urgence à l’Hôpital Jean-Talon de 1998-2009. Depuis 1998, il est directeur médical du Centre Médical du Collège et de l’Institut Canadien de Chirurgie Laser.

« Je connais Maxime Bernier depuis plus de 10 ans en tant qu’ami. Quand il m’a demandé de me présenter comme candidat pour lui, la décision a été très simple. Selon moi, un bon leader a besoin de plusieurs qualités dont trois sont primordiales, soit d’avoir la confiance et la témérité de monter seul aux barricades, le courage de prendre des décisions difficiles et la compassion pour apprécier les besoins des autres », soutient M. Albert.

« Nous sommes un pays riche en ressources naturelles. Le Canada du futur aura besoin de toutes ses sources d’énergie : le pétrole, le vent, l’énergie solaire, l’énergie nucléaire et l’hydro énergie. Tout comme la construction du chemin de fer transcanadien avait réuni le Canada au 19ième siècle, la construction des pipelines représente l’unification de notre pays. Il est ridicule que 20 à 30% de notre pétrole soit importé de pays qui ne respectent ni nos valeurs ni notre démocratie. Il faut établir des conditions afin que l’industrie soit innovatrice et puisse développer des technologies plus efficaces, plus rentables et protectrices de l’environnement que nous aimons tous », ajoute-t-il.