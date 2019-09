Place aux auditions de Casse-Noisette!

La rentrée scolaire est à peine amorcée qu’arrive déjà le temps des auditions pour le traditionnel ballet Casse-Noisette de Ballet Ouest de Montréal, adapté et chorégraphié par le directeur artistique Claude Caron. Les danseurs et danseuses qui souhaitent prendre part à ce spectacle féerique du temps des Fêtes sont conviés le dimanche 22 septembre au Théâtre des Deux-Rives, 30 boul. Séminaire nord à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Casse-Noisette sera à l’affiche au Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu du 12 au 14 décembre prochain. Pour faire vivre la magie du spectacle, la production est à la recherche de plusieurs dizaines de danseurs, filles et garçons, de même qu’une dizaine d’adultes pour le rôle des parents. Qui interprétera les Enfants de la fête, les Petites dragées, les Menthes étoilées, les Confiseuses ou encore, la scène de la bataille entre les Souris et les Soldats?

Pour participer aux auditions, il est nécessaire de réserver sa place et s’inscrire via le bchr@videotron.ca ou au 450 359-2486 ou 450 348-3945. Les auditions sont ouvertes aux enfants de sept ans et plus qui ont déjà au moins une année d’expérience en danse. Notons que la sélection des danseurs, l’attribution des rôles, les chorégraphies et la direction des répétitions sont sous l’entière responsabilité de Claude Caron, directeur artistique de Ballet Ouest de Montréal.

Claude Caron œuvre dans le milieu de la danse professionnelle depuis près de 40 ans. En plus d’avoir été danseur principal de l’Alberta Ballet et soliste aux Grands Ballets Canadiens, il s’est fait remarquer sur les scènes internationales. La collaboration entre Ballet Ouest de Montréal et le Ballet classique du Haut-Richelieu a débuté en 1998, soit depuis plus de 20 ans!

Quatre représentations scolaires auront lieu, soit le jeudi 12 décembre, à 9h30 et 12h15, et le vendredi 13 décembre, à 9h30 et 12h15. Quant aux représentations pour le grand public, elles se tiendront le samedi 14 décembre à 14h et 19h30. Les billets seront disponibles auprès de la SPEC du Haut-Richelieu, au 450 358-3949 ou 1 888 443-3949 à compter du 8 octobre 2019.