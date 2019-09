Départ canon de la saison de chasse à la bernache, dans la région

Il y a de plus en plus de bernaches sur la Rive-Sud et plusieurs chasseurs ont pu en profiter alors que la saison de chasse à la bernache résidente, au champ, a commencé en fin de semaine dernière. Les Bouchervillois Jacques Chagnon, François Laramée et son fils Maxime avaient été conviés par les guides professionnels David Sicotte et Frédérick Giguère à participer à l’ouverture de la saison, dans le secteur Sainte-Julie et Varennes.

Installés dans un champ, dans une cache, avec près d’une centaine de coquilles de bernaches du Canada au sol, les chasseurs n’ont pas eu à attendre bien longtemps avant que les gros migrateurs se pointent pour se nourrir. Samedi de 6h30 à 10h, de très nombreux groupes d’oiseaux se sont présentés, ce qui a permis aux chasseurs de réaliser un tableau plus qu’impressionnant de 71 oiseaux.

Selon les deux guides, il s’agit d’un début de saison exceptionnel en raison du nombre croissant d’oiseaux. Des bernaches passent l’été ici dans la région pour y avoir des couvées de six, sept et parfois huit œufs. Et chaque année, les oiseaux reviennent, et les petits, devenus grands, aussi, ce qui se traduit par une population de plus en plus nombreuse. On peut communiquer avec les deux guides via Facebook pour en savoir plus, car ils offrent leurs services de chasse urbaine à une vaste clientèle. Mardi dernier, ils ont même amené un chasseur qui doit se déplacer en fauteuil roulant. Ce dernier, malgré son handicap, a récolté cinq oiseaux.

À noter que le samedi 21 septembre prochain, d’autres chasseurs envahiront les champs et plans d’eau de la région, dont les Îles-de-Boucherville, pour l’ouverture officielle de la saison de chasse à tous les migrateurs.