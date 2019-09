Sandrine Noël couronnée championne du Québec en aviron

Sandrine Noël a conquis le titre de championne du Québec en aviron à l’issue des trois tranches de la Coupe Québec Jeunesse, dont la finale se tenait le 1er septembre dernier.

L’athlète de Boucherville a réussi à remporter le plus grand nombre de points aux trois compétitions qui ont eu lieu durant l’été à Waterloo, Alma et Sherbrooke. Sandrine a obtenu deux premières places, et une deuxième position en solo (skiff).

« On connait bien les gens qui font de l’aviron au Québec, alors on sait un peu où l’on se situe par rapport à eux. J’étais vraiment contente de ma performance », a affirmé l’avironniste âgée de 18 ans.

Sandrine a découvert ce sport il y a quatre ans. Elle s’entraîne tous les matins au club d’aviron de Boucherville, et les soirs, en gymnase, à raison de 20 heures par semaine. L’étudiante en administration au cégep Édouard-Montpetit espère maintenant participer aux Jeux du Canada en 2021.

À la fin du mois, elle prendra part à la compétition Head of the Rideau, en Ontario.