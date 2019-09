Quatrième édition de la semaine des aînés : une semaine d’activités à ne pas manquer!

La Ville de Boucherville, en collaboration avec la commission des aînés, convie la population à la 4e édition de la semaine des aînés qui se tiendra du 20 au 27 septembre prochain. Encore cette année, plusieurs organismes de Boucherville se sont unis afin de vous faire découvrir ou redécouvrir leurs activités culturelles, sportives et sociales. Que ce soit entre amis, en duo ou en solo, profitez de cette semaine mettant à l’honneur les aînés pour participer aux nombreuses activités offertes!

Activités spéciales des organisations reconnues

Du 20 au 27 septembre, plusieurs organismes reconnus vous offrent différentes activités sportives, sociales et culturelles. Venez découvrir les activités d’Action santé 50 ans et plus, de La page blanche, du Club des Astronomes Amateurs de Boucherville – Montérégie, du Couvige des dentellières et brodeuses, de la Société Alzheimer Rive-Sud, du Club de scrabble A-Bouch-B, de l’Atelier d’Arts Visuels de Boucherville, d’Entr’Aînés actifs, du Carrefour des aînés, du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), de , du Club FADOQ, de l’Université du troisième âge, du Cercle de Fermières Boucherville, du Lunch Club, des Ponts de l’entraide, de l’Unité pastorale de Boucherville et de Cardio Plein Air.

Pour en savoir davantage sur la programmation complète des activités offertes par ces organismes, consultez le boucherville.ca/semaineaines.

Le bal des aînés

À la demande générale, le bal des aînés est de retour non pas pour une soirée, mais bien pour deux soirées consécutives, soit les vendredi 20 septembre et samedi 21 septembre, 19 h 30 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Venez vous amuser aux rythmes du Préville Big Band, un orchestre composé de 17 musiciens, qui vous convie à une rétrospective des cent dernières années de musique, de 1920 à aujourd’hui!

Pour le plaisir de danser, sortez votre habit, votre belle robe, ou venez célébrer en toute simplicité!

Faites vite! Il ne reste que quelques places pour la soirée du vendredi 20 septembre! Les billets sont disponibles à la réception du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au coût de 5 $, taxes incluses, incluant une consommation au cours de la soirée.

Horaire :

19 h 30 : cocktail d’accueil et possibilité d’une prise de photo au coût de 5 $ au profit du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB).

20 h : ouverture des portes

La marche des aînés

Une marche pour et par les aînés. Que vous soyez un marcheur aguerri ou que vous recherchiez une activité pour bouger, joignez-vous à la 3e édition de la marche des aînés le vendredi 27 septembre, dès 12 h 30, sur la terrasse du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Plusieurs organismes s’unissent pour vous offrir un événement grandiose. Animation, musique, activités physiques et plaisir garanti seront au rendez-vous!

À ne pas manquer :

Prestation des Troubadours (ensemble musical du Club FADOQ)

Collation offerte en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB)

Observation du soleil avec le Club des Astronomes Amateurs de Boucherville – Montérégie

Jeux de stimulation de la mémoire par la Société Alzheimer Rive-Sud

Horaire :

12 h 30 : arrivée des participants

13 h 30 : réchauffement collectif et départ pour la marche

15 h : activités de clôture de la semaine des aînés

Aucune inscription requise.

Plusieurs conférences au programme!

Tout au long de la semaine, assistez à de nombreuses conférences sur des sujets qui peuvent vous toucher de près ou de loin :

L’usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler, par Madeleine Fortier.

Mardi 24 septembre, 13 h 30, Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Inscription requise au 450 449-8640.

Maladie d’Alzheimer : prévenir son arrivée pour mieux l’aborder, par la Société Alzheimer Rive-Sud.

Mercredi 25 septembre, 13 h 30, bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Accompagner un proche ayant la maladie d’Alzheimer

Mercredi 25 septembre, 19 h, Résidence Les Jardins de Montarville (155, rue De Muy)

Inscription requise au 450 449-3063

Le secret de la longévité et de la vitalité, par Gaétane Lépine.

Jeudi 26 septembre, 13 h 30, bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Mythes, légendes et contes de fées dans la grande musique, par Maurice Rhéaume

Vendredi 27 septembre, 10 h, Café centre d’art

Laissez-passer requis au coût de 5 $ ( HYPERLINK « https://boucherville.tuxedobillet.com/main/mythes-legendes » boucherville.ca/billetterie ou 450 449-8104).

Informations, inscription et organismes participants

Pour en savoir davantage sur les organisations reconnues participantes et les activités proposées, visitez le boucherville.ca/semaineaines ou visitez l’un des bâtiments municipaux afin de vous procurer la programmation complète.

Pour réserver votre place à l’une ou l’autre des activités, communiquez avec la ligne info-loisirs au 450 449-8640.

Au plaisir de vous y voir!