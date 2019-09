Les Journées de la culture 2019 à Boucherville,  des activités pour tous!

La Ville de Boucherville est heureuse d’offrir aux citoyens un accès gratuit aux arts et à la culture sur son territoire les 27, 28 et 29 septembre prochains dans le cadre de la 23e édition des Journées de la culture. Participez à une diversité d’activités organisées par la municipalité en collaboration avec des organismes culturels, des artistes et des artisans de Boucherville qui ont à cœur la démocratisation des arts et de la culture.

Que vous soyez amateurs de cinéma, d’arts visuels, d’histoire et de patrimoine, de jeux de société, de traditions anciennes, vous trouverez parmi plus de 30 activités, une parmi celles-ci qui répondra à vos attentes. La programmation qui s’étale sur 3 jours est riche et variée et s’adresse à tous. Profitez de l’occasion pour essayer différentes techniques grâce à des ateliers pratiques, assister à des démonstrations de toutes sortes, participer à des conférences sur divers sujets, parcourir le Circuit des arts, où des artistes peintres vous ouvriront les portes de leur atelier et vous partagerons leur univers, découvrir de nouvelles expositions ayant lieu dans nos différentes galeries un peu partout à travers la ville, participer à des rencontres pour échanger avec des artistes, et encore plus!

La programmation complète des Journées de la culture se retrouve dans le dépliant que vous pouvez vous procurer dans les édifices municipaux ou en ligne au boucherville.ca/jdc.

Suivez-nous également sur les médias sociaux Facebook et Twitter ainsi que via notre application mobile Boucherville – Sorties et circuits.

Certaines activités nécessitent un laissez-passer. Vous pouvez vous procurer ce dernier en ligne au boucherville.ca/billetterie ou par téléphone au 450 449-8104.

Renseignements

boucherville.ca/jdc

450 449-8651