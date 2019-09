Concours de musique provinciaux 2019 : huit jeunes guitaristes remportent des prix!

Huit jeunes guitaristes de la région qui étudient la guitare classique avec Suzie Auclair, enseignante depuis 32 ans et pédagogue réputée, se sont distingués récemment dans divers concours de musique.

La guitariste Marie-Ange Lebel, une jeune Verchèroise de 9 ans, a vécu toute une année! Le 17 mai dernier, Marie-Ange a décroché la première place dans la catégorie « guitare classique 11 ans et moins » avec une note de 91% ainsi qu’une bourse de 100$ au Festival-Concours de musique Classique de Pierre-de-Saurel, volet Concours. Elle a présenté de mémoire un programme constitué de quatre pièces de styles contrastants et d’époques variées. Cela représente tout un travail de préparation autant dans les cours avec son enseignante Suzie Auclair que lors des pratiques à la maison. Par ailleurs, cette jeune guitariste prometteuse a également remporté le 2 mai dernier une médaille d’or (90%) et une bourse de 50 $ au Festival-Concours de musique classique de Sherbrooke, volet Festival Guitare 7-11 ans. Les juges ont grandement apprécié ses prestations alliant bien la technique et la musicalité. Aux dires de son enseignante, Marie-Ange est une élève disciplinée, dotée d’une excellente oreille musicale et d’un excellent sens musical.

Laurie Hébert, une jeune guitariste de Contrecœur, est une habituée des concours de musique. Âgée de 11 ans, Laurie a obtenu cette année la 3e place dans la catégorie « Jeunesse » au Concours du Chœur de la montagne le 7 avril dernier ainsi qu’une bourse de 100$. Dans sa catégorie, elle était la seule guitariste classique parmi des pianistes, violoncellistes et violonistes (32 au total dans sa catégorie), alors il n’était pas facile de se démarquer et de décrocher un 3e prix dans ce contexte. Le 17 mai dernier, Laurie a également obtenu la 2e place dans la catégorie « guitare classique 11 ans et moins » au Festival-Concours de musique Classique Pierre-de-Saurel, volet Concours. Enfin, le 2 mai dernier, elle a obtenu une médaille d’argent au Festival-Concours de musique classique de Sherbrooke dans le volet Festival Guitare 7-11 ans. Sa professeure, qui lui enseigne la guitare depuis qu’elle est à la maternelle, ne nous cache pas sa fierté face aux belles réalisations de son élève.

La Verchèroise Chloé Bonneville, 11 ans, a obtenu une deuxième place ex aequo ‒ médaille d’argent ‒ dans la catégorie 11 ans et moins au Festival-Concours de musique de Sorel, volet « Festival » le 4 mai dernier. Chloé en était à sa première participation dans un concours de musique. Elle a interprété quatre pièces de styles variés. Les juges ont souligné sa solide performance, son jeu soigné et son excellente sonorité. Pour sa part, son enseignante nous mentionne que l’intérêt de Chloé pour la guitare classique a grandi durant la dernière année et qu’elle s’intéresse aux musiques de différentes époques musicales.

Âgé d’à peine 7 ans, le Verchèrois Mathieu Dalpé a mérité le 4 mai dernier une deuxième place ‒ médaille d’argent ‒ dans la catégorie 8 ans et moins au Festival-Concours de musique de Sorel, volet « Festival ». Les juges ont souligné son excellent rythme et ses belles nuances. Selon sa professeure, Mathieu est un élève toujours souriant et motivé au cours de guitare et il a un excellent sens rythmique!

Sa sœur Justine Dalpé (11 ans), de Verchères, a obtenu quant à elle une troisième place ex aequo ‒ médaille de bronze ‒ dans la catégorie 11 ans et moins au Festival-Concours de musique de Sorel, volet « Festival » le 4 mai dernier. Les juges ont apprécié sa concentration, le rythme stable et son excellente présentation. Aux dires de son enseignante, Justine est une élève très appliquée, qui aime la musique et qui a un touché délicat et soigné sur son instrument.

Christophe Fontaine 7 ans, de Saint-Amable, a obtenu une médaille d’argent au Festival-Concours de musique classique de Sherbrooke le 2 mai dernier dans la catégorie Festival Guitare 7-11 ans. Bien qu’il en était à sa première participation à un concours de musique, les juges ont remarqué la précision de ses notes ainsi que les belles nuances. Sa professeure nous fait mention des grands efforts que Christophe a mis cette année et de tous les progrès qu’il a accomplis en guitare.

De Varennes, Antonin Jaouich, 7 ans, a obtenu le 2 mai une médaille d’argent au Festival-Concours de musique classique de Sherbrooke dans la catégorie Festival Guitare 7-11 ans. Il s’agissait de sa première participation à un concours de musique et les juges ont souligné sa mélodie très chantante et la bonne rythmique. Son enseignante dénote chez lui beaucoup de persévérance et un grand intérêt envers la guitare.

De Varennes également, son frère Florent Jaouich, 9 ans, qui n’en est pas à son premier concours, a pour sa part obtenu une médaille d’argent au Festival-Concours de musique classique de Sherbrooke dans la catégorie Festival Guitare 7-11 ans. Les juges ont remarqué son beau son et la belle clarté dans la division des différentes voix. Son enseignante nous dit que Florent a une très belle sensibilité musicale et qu’il compose lui-même quelques mélodies!

Félicitations à tous ces jeunes de l’École de musique Suzie Auclair qui consacrent plusieurs heures de pratique pour apprendre la musique ainsi qu’à leur enseignante qui encadre de façon professionnelle leurs apprentissages guitaristiques et leur transmet l’amour de la musique.

Si vous désirez voir et entendre ces jeunes guitaristes, il suffit de consulter la chaîne YouTube de l’École de musique Suzie Auclair. https://www.youtube.com/channel/UCpvvW7eMuxfrz1UH-8rrj6g

ou consulter la page Facebook ou le site internet de l’École

www.ecolesuzieauclair.com