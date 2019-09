Le RTL acquiert quinze nouveaux minibus

Amélioration du confort pour les clients du transport adapté

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL), en collaboration avec l’entreprise Transdev, modernise son parc de minibus pour les déplacements des clients du transport adapté. Sept nouveaux véhicules seront en service à partir de cette semaine alors que l’ensemble du parc sera renouvelé d’ici la fin de l’année. Ces nouveaux minibus apporteront un meilleur confort pour les clients à plusieurs niveaux.

« À terme, ce sont quinze nouveaux véhicules qui desserviront la clientèle du transport adapté. Nous sommes à l’écoute des commentaires de notre clientèle et leur satisfaction est importante pour nous. Nous profitons donc du renouvellement de l’entente avec notre fournisseur pour opter pour de meilleurs véhicules», a précisé Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Le modèle retenu par notre fournisseur Transdev et approuvé par le RTL offre une plus grande fenestration et un meilleur éclairage intérieur. Le véhicule est également moins bruyant et son système de climatisation et de chauffage plus performant. La capacité de la plateforme élévatrice sera augmentée et un nouveau dispositif permettra de fixer les marchettes à l’intérieur du véhicule. La suspension à lame plutôt que pneumatique assurera aussi une meilleure stabilité du véhicule.