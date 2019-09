Bruno Pelletier lance un nouvel album intitulé Sous influences

Avec la participation des musiciens de l’Orchestre Symphonique de Longueuil, Bruno Pelletier chante quatorze artistes d’ici, à qui il lance un grand coup de chapeau.

Avec le nouvel album Sous influences, disponible le 13 septembre et en prévente dès maintenant, c’est porté par un ensemble de 18 musiciens de l’OSDL, sous la direction de Marc David, que Bruno Pelletier lance ce coup de chapeau grandiose à quatorze géants de la chanson québécoise. Autant d’artistes que le chanteur a applaudis avant même d’enregistrer son premier album en carrière, et qui ont tous contribué à leur manière à façonner l’artiste qu’il est devenu. Ainsi, Bruno Pelletier se réapproprie en version orchestrale quatorze titres, notamment d’Harmonium (Aujourd’hui je dis bonjour à la vie), Gerry Boulet (Un beau grand bateau), Diane Dufresne (Que), Pauline Julien (Le temps des vivants) et Claude Dubois (Lettre à l’univers) et livre chacune de ces chansons avec cette voix monumentale, cette sensibilité qui lui est propre.

« Je suis un interprète, auteur-compositeur. Ma première force, c’est l’interprétation. Ça signifie donc chanter des auteurs et compositeurs de tous les horizons, mais d’abord, chanter les créateurs de chez nous. Cette fois, je m’attaque à certains des plus grands, qui m’ont tous précédé et influencé à leur façon. J’ai choisi de fouiller dans leur catalogue et d’y dénicher les chansons qui me parlaient le plus, maintenant, en 2019. J’ai tenté de trouver des pièces qui résonneraient pour les gens aujourd’hui, et pas forcément celles auxquelles on pense immédiatement », explique Bruno Pelletier.

Le tandem Les Twenty-Nines, formé de Julie Lamontagne et Tony Albino, musiciens bien connus du public notamment pour leur collaboration à Belle et Bum et Bonsoir Bonsoir !, signe la réalisation ainsi que les arrangements orchestraux, modernes et audacieux, de chacun des titres.

Le public est invité à une écoute privée de l’album, en primeur, en compagnie de Bruno Pelletier, le mardi 10 septembre, à 18 h. Pour vous inscrire, il suffit de consulter le site : www.brunopelletier.com