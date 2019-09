Tendance Zéro Déchet – La Ville de Sainte-Julie lance un nouveau programme d’accompagnement pour les citoyens

La Ville de Sainte-Julie annonce le début du recrutement pour Tendance Zéro Déchet, un nouveau programme d’accompagnement personnalisé pour les citoyens afin de faciliter leur transition vers une réduction optimale de leurs matières résiduelles.

Au terme du processus, dix familles seront choisies pour participer au projet qui se déroulera du 23 octobre 2019 au 22 avril 2020. Les familles sélectionnées profiteront d’une programmation formatrice, participative et inclusive touchant les multiples façons de réduire leurs déchets. Une soirée de lancement, une rencontre de démarrage individuelle, quatre ateliers et une activité de clôture sont prévus. Les familles choisies devront s’engager à participer aux activités organisées dans le cadre de ce projet et à la pesée mensuelle de leurs déchets. Un groupe Facebook sera aussi à la disposition des participants pour s’échanger des trucs et bonnes pratiques.

« Les statistiques nous démontrent que chaque année, les Québécoises et Québécois jettent plus de 700 kg de matières résiduelles et que les achats courants représentent près de 80 % des emballages que nous rapportons à la maison. C’est dans cette optique que la Ville de Sainte-Julie s’est engagée à réduire son empreinte écologique et celle de ses citoyens par de meilleures pratiques environnementales, notamment avec son Plan vert et notre adhésion récente au Circuit Zéro Déchet. J’espère que ce nouveau projet, mis en place à l’aide de la coop-conseil zéro déchet Incita, encouragera les familles julievilloises à diminuer le poids de leurs déchets et entraînera une réduction collective bénéfique à tous », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les familles intéressées ont jusqu’au 11 septembre pour soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie. Tous les types de familles sont les bienvenues, incluant les personnes vivant seules, les couples avec et sans enfants et de tous les groupes d’âge.