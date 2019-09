Une victoire de l’équipe de Longueuil à la finale de la Coupe des maîtres

Les joueurs du Club de soccer de Longueuil de catégorie 045 ont su démontrer que l’âge n’est pas un handicap à la pratique de ce sport. Ils ont brillamment remporté la finale de la Coupe des maîtres qui se tenait le 25 août dernier au Stade de soccer de Montréal.

Âgés de plus de 45 ans, dont quelques-uns de plus de 50 ans, ils en ont mis plein la vue, et peut-être rendus jaloux quelques joueurs beaucoup plus jeunes, par leur habile jeu. Le directeur technique adjoint de l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud, Joe Edwinson Landé, avec deux buts dont un super beau à la volée, et Patrick Martel ont mené la formation longueuilloise à une victoire de 3-0 sur les représentants des Laurentides.