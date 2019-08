Meurtre à Boucherville

Un homme dans la trentaine a été tué en pleine rue hier soir à Boucherville. La victime qui circulait à moto sur la rue Lionel-Daunais, dans le secteur du centre urbain, près du centre multifonctionnel Francine-Gadbois, serait Ivan Sylva.

Le motocycliste qui a été criblé de balles serait mêlé de près au crime organisé. Il occupait, selon les dernières informations, une place importante au sein des importateurs de cocaïne, et des cartels mexicains. Il est connu des policiers et aurait déjà été accusé d’avoir poignardé un autre individu lié au crime organisé

Pour cette raison, l’enquête a été transférée à la Sûreté du Québec, à l’unité des crimes contre la personne. Elle sera menée conjointement avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Des témoins ont entendu de nombreux coups de feu, et plusieurs ont été interrogés par les policiers. L’unité judiciaire, des enquêteurs, et un maître chien sont encore sur place et un large périmètre de sécurité a été établi.

Aucun suspect n’a été appréhendé. La SQ fait appel au public pour obtenir plus d’informations.