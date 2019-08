Élections fédérales : un grand débat sur l’environnement le 3 octobre à Varennes

L’environnement sera sans nul doute un enjeu d’envergure lors de la campagne électorale fédérale et, pour s’assurer de connaître la position de chaque parti en lice, plus de 100 débats non partisans portant exclusivement sur ce thème auront lieu le 3 octobre prochain à travers tout le pays. Pour la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, cet échange se tiendra à l’école secondaire le Carrefour à Varennes.

L’événement dans la région est organisé notamment par le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, qui regroupe des citoyens de Varennes, Verchères et Contrecoeur. Il a pour mission de mobiliser les citoyens, élus et décideurs à poser des actions concrètes pour la protection des berges du fleuve et contre l’érosion qui sévit entre autres dans le secteur situé entre Montréal et le Lac-Saint-Pierre, puisque cette zone est particulièrement affectée par les effets du transport maritime.

« Des préoccupations comme l’érosion des berges, la protection des espèces menacées et la mobilité durable sont devenues des enjeux importants pour les électeurs de notre comté qui contient de nombreux espaces verts, essentiels dans la biodiversité de la région, mais qui vit aussi une croissance résidentielle et industrielle importante », de préciser Carine Durocher, vice-présidente du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent.

« Nous avons adhéré à l’initiative L’environnement, parlons-en parce que c’est une tribune non partisane qui est axée sur les solutions. Nous souhaitons connaitre les solutions que proposent les candidats de tous les partis politiques aux enjeux environnementaux locaux et nationaux et savoir quelle est leur vision pour un avenir sain et sécuritaire pour l’environnement du comté et donc pour les citoyens qui y vivent. »

24 débats à travers le Québec

Pas moins de 24 débat du genre se dérouleront le même soir à l’échelle du Québec, soit dans les circonscriptions Abitibi—Témiscamingue, Ahuntsic-Cartierville, Bécancour—Nicolet—Saurel, Beloeil-Chambly, Berthier—Maskinongé, Brome—Missisquoi, Hochelaga, Hull—Aylmer, Joliette, LaSalle—Émard—Verdun, Laurier—Sainte-Marie, Laval—Les Îles, Longueuil—Saint-Hubert, Louis-Hébert, Outremont, Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Pontiac, Portneuf—Jacques-Cartier, Québec, Rosemont—La Petite Patrie, Saint-Maurice—Champlain, Shefford, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières, Vaudreuil—Soulanges et Ville-Marie—Le-Sud-Ouest—Île-des-Sœurs.

Il est à noter que l’initiative L’environnement, parlons-en est un projet dirigé par CPPEnvironnement, avec la collaboration d’Équiterre au Québec. « Les candidats seront appelés à faire connaître leurs meilleures idées et leurs engagements en environnement, s’en rendant imputables dans ce témoignage indélébile de leurs intentions, une archive vivante de ce qui pourrait advenir une fois au pouvoir, et une opportunité unique d’obtenir des réponses et de voter pour l’avenir en santé que nous sommes en droit d’exiger », a souligné pour sa part Colleen Thorpe, directrice générale par intérim d’Équiterre.

« Nous méritons un bon débat sur l’environnement. Nous en méritons même plusieurs. Tout comme nous méritons des idées, des pistes de solution et des engagements clairs de la part de nos candidats! », a ajouté celle qui rappelle que c’est la première fois que se tiendront au Canada des débats de fond de cette envergure sur le thème de l’environnement.

Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du Comité au https://www.facebook.com/Comité-pour-la-protection-des-berges-du-Saint-Laurent-2268853706466766/