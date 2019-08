Des nouvelles de la construction de la toute première maison Véro & Louis : Pomerleau se joint à l’aventure

Depuis le dévoilement des premières images de la maison Véro et Louis en novembre dernier, la construction a progressé. La première étape de la préparation du chantier, soit l’excavation et la mise en place des fondations est désormais complétée.

C’est avec grand plaisir que la Fondation annonce que c’est au tour de Pomerleau de se joindre à l’équipe pour poursuivre la construction. Cette compagnie québécoise de construction n’a plus besoin de présentation avec ses 4 000 employés et ses nombreux projets à succès. Il était important pour la Fondation Véro & Louis de faire affaire avec une entreprise québécoise qui investit dans la communauté.

Pomerleau fera équipe avec les architectes d’Atelier TAG et les ingénieurs de STANTEC pour la suite du projet. Tous les partenaires travaillent de pair pour s’assurer du succès de la construction de la première maison à Varennes. La Fondation Véro & Louis tient à tous les remercier sincèrement.

« Nous réitérons notre reconnaissance envers la Ville de Varennes qui nous a offert un terrain pour la construction de la première maison de la Fondation Véro & Louis et envers l’accueil chaleureux des Varennoises et Varennois face à ce projet. », de déclarer Louis Morissette, vice-président et co-fondateur de la Fondation Véro & Louis.

L’inauguration de la maison à Varennes est désormais prévue au printemps 2020. Toute l’équipe a bien hâte d’accueillir les premiers résidents et s’affaire à ce que tout soit terminé dans les meilleurs délais possibles !

À propos de la Fondation

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif construire et d’offrir aux adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme des maisons adaptées à leurs besoins, et ce pour la vie. La première maison devrait voir le jour en 2020. Pour faire un don, visitez le site Web www.fondationverolouis.com