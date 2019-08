Classique Golf-Vélo 2019 de FRED à Sainte-Julie : 361 040 $ au profit des enfants diabétiques

Le 19 août, à 20 heures, s’achevait au Club de golf de la Vallée du Richelieu, la Classique annuelle de Golf-Vélo de FRED. Événement phare de la fondation, contribuant de façon majeure à la mise en place de programmes de soutien pour les enfants diabétiques et leurs familles, il réunissait au-delà de 350 invités, tous réunis dans un même élan pour appuyer la cause. Cette année, il représentait aussi une étape importante dans celle d’une grande athlète, Lyne Bessette.

Pour celle-ci, cette journée était, en effet, à marquer d’une pierre blanche. Après une carrière d’athlète accomplie, elle entamait un nouveau tournant dans sa vie, changeant au passage celle des familles touchées par le diabète de type 1.

Des destins qui se croisaient dans la foulée d’un événement sportif à vocation caritative, prêts à tout donner, sans compter, pour atteindre un même but : changer la donne pour des milliers d’enfants et d’adolescents diabétiques de type 1 et leurs familles.

Et de ce mouvement de masse devenu solidarité, ont été amassés 361 040 $ pour mieux appuyer les familles aux prises avec le diabète en termes de ressources, d’activités et de programmes.

À propos de FRED

FRED est la seule fondation au Québec qui prodigue support et appui aux jeunes diabétiques de type 1 et leurs familles. La fondation qui a pour mission de contribuer au mieux-être quotidien des familles, enfants et adolescents qui vivent avec le diabète de type 1, les met en contact avec les différentes ressources, multiplie les occasions de réseautage et de partage, et soutient le camp Carowanis, qui est le seul camp de vacances dédié aux enfants diabétiques ouvert pen¬dant toute la saison estivale au Québec, afin d’assurer aux jeunes une expérience unique.