Des spécimens élégants à l’exposition de voitures anciennes présentée au parc Vincent-d’Indy

Elles ont marqué les générations précédentes mais attirent les regards plus que jamais. Les voitures anciennes ont leurs attraits en raison de leur design, leur format, leur apparence et le soin méticuleux qu’elles reçoivent. Leurs propriétaires les bichonnent pour qu’elles demeurent impeccables. Inutile de dire qu’elles valent leur pesant d’or. Le public s’est déplacé en grand nombre au parc Vincent-d’Indy le 25 août dernier pour visiter une exposition rassemblant plusieurs spécimens d’une grande beauté. L’activité était organisée par la Ville de Boucherville avec la collaboration des promoteurs Jean Boucher et Gérald Simard et le soutien du club Voitures Anciennes et Classiques de Montreal Inc. Ce fut un grand succès d’autant plus qu’il faisait très beau cette journée-là!

Les visiteurs ont déambulé sur le site pour examiner de près ces magnifiques véhicules de collectionneurs. Les grosses bagnoles américaines des années ’60 et ’70 prédominaient. Les décapotables des différents fabricants avaient la cote. L’économie de carburant ne figurait pas au sommet des priorités des conducteurs à cette époque … Le plaisir de se promener en voiture confortable était la norme.

Comme le veut la formule usuelle dans ce genre d’exposition, les organisateurs ont procédé à une remise de prix. Le maire Jean Martel a choisi son coup de coeur : une MG 1954 noire, propriété du Bouchervillois Louis Jazzar, récipiendaire du 1er prix. À son tour, Florence Junca Adenot a attribué le second prix à Larry Fellows qui conduisait une Rolls-Royce blanche 1969. Jean Boucher a remis le 3e prix à Jean-Pierre Cadieux qui s’est déplacé au volant d’une Oldsmobile 1968.

La musique et la danse ont également eu une place de choix durant la journée. Les vieux succès de rock and roll faisaient vibrer les haut-parleurs tandis qu’une troupe de danseurs divertissait l’assistance. Au terme de la remise de prix, le Choeur Ciné-Jazz a offert une chaleureuse prestation. Cet ensemble de choristes, dirigé par Félix-Dupont Foisy, puise dans la répertoire de la musique de film, de comédies musicales, de séries télévisées. Le public était ravi.