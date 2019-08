La Rentrée en beauté distribue 573 sacs d’école à des enfants dans le besoin

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie est fière de diffuser le bilan de l’édition 2019 de la Rentrée en beauté. Grâce aux 172 donateurs qui ont généreusement accepté d’être jumelés à un enfant dans le besoin, 573 sacs d’école neufs remplis des essentiels de la rentrée ont été offerts aux enfants soutenus par le Centre jeunesse de la Montérégie.

Ces sacs personnalisés aux goûts et aux besoins des enfants ont été distribués partout en Montérégie, juste avant le début des classes, un besoin essentiel que les parents vivant avec une situation financière précaire ont de la difficulté à assumer: «Dans le cadre de la Rentrée en beauté, nous avons reçu un nombre record de demandes de sacs. Il est troublant de constater que ce besoin grandit d’année en année. Par chance, les donateurs sont au rendez-vous et permettent d’offrir une rentrée en beauté à tous ces enfants dans le besoin.» a expliqué Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.

De ces 573 sacs d’école, 191 ont été offerts par l’ambassadrice de la Rentrée en beauté, l’animatrice Julie Houle.

LA RENTRÉE EN BEAUTÉ

Depuis la première édition, la Rentrée en beauté a permis a plus de 5 000 enfants de commencer le début des classes avec un sac à dos et des effets scolaires neufs. Chaque année, une centaine de donateurs acceptent d’être jumelés à un enfant afin de lui procurer les articles scolaires nécessaires. Grands, colorés, remplis d’essentiels et de surprises, ces sacs donnent confiance et courage à ces enfants et leur offrent une rentrée scolaire tout en beauté.

LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont plus de 2 800 en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu’on les soutienne, qu’on croit en eux et qu’on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu’un parent apporterait: l’inscription à des activités sportives ou culturelles, l’accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l’intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.