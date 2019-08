Conseiller municipal candidat libéral dans PBVLP: Simon Chalifoux veut être encore plus au service de la population

La crise de la quarantaine peut prendre diverses formes chez les gens qui traversent cette étape importante de la vie et, dans le cas de Simon Chalifoux, elle a donné lieu à une grande réflexion sur ce qu’il voulait accomplir dans le futur pour les 40 prochaines années.

« Je suis conseiller municipal à Saint-Mathieu-de-Beloeil et c’est un rôle que j’adore. Je me suis rendu compte que je voulais continuer de servir les gens, mais je voulais que ce soit à une plus grande échelle encore et c’est pour cette raison que la scène fédérale me permettrait d’avoir le plus d’impact possible auprès de la population », explique l’ingénieur et détenteur d’une maîtrise en administration des affaires qui est né et a grandi à Sorel-Tracy.

Après avoir fait part de ses réflexions à son épouse avec qui il a deux jeunes enfants, il a eu son appui. Il s’est alors lancé dans cette aventure des plus exigeantes avec le Parti libéral du Canada, avec lequel il partage les mêmes valeurs, précise-t-il.

Il ne s’agit donc pas de la première expérience électorale qu’entreprend Simon Chalifoux, car il a déjà été élu à deux reprises. C’est ainsi qu’au cours du printemps et de l’été, il a sillonné la circonscription qui compte onze municipalités et fait du porte-à-porte.

Agriculture, sécurité et économie

Issu d’une famille d’entrepreneurs dans le domaine de la transformation laitière, Simon Chalifoux se dit notamment très sensible aux enjeux économiques auxquels doit faire face le monde agricole. « Au cours de mon porte-à-porte, les gens m’ont beaucoup parlé des compensations (NDLR : pour dédommager en partie les pertes financières liées à la signature récente de deux accords commerciaux internationaux) que les producteurs laitiers recevront d’ici la fin de l’année. Il s’agit d’une aide du gouvernement libéral de 1,75 milliard et c’est important pour le comté qui est agricole à près de 80 %. »

« Aussi, en rencontrant les gens, j’ai été étonné de constater que l’Internet haute vitesse n’était pas disponible partout dans les régions plus éloignées de la circonscription. Cela affecte la croissance des agriculteurs qui, bien souvent, doivent faire appel aux plus récentes technologies. Je leur ai rappelé, notamment lors de ma visite à l’Expo agricole de Calixa-Lavallée, que le Parti libéral du Canada investira jusqu’à 6 milliards de dollars pour brancher tous les Canadiens et Canadiennes. »

Le dossier de l’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecœur est évidemment un projet structurant qui lui tient à cœur et, lors de sa visite au Déjeuner de la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, il l’a assurée de sa collaboration et que ce projet se fera dans le respect de l’environnement.

« Une autre des préoccupations des gens que j’ai constatée lors de mon porte-à-porte, il y en a plusieurs évidemment, concerne la sécurité ferroviaire, car c’est un dossier très important depuis la tragédie de Lac-Mégantic. Je leur souligne que le gouvernement libéral a fait réduire les vitesses dans les secteurs urbains de Boucherville à Sorel-Tracy, alors que le ministre des Transports, Marc Garneau, a fait accélérer le retrait de la circulation des wagons DOT 111, mis en cause à la suite de ce drame », conclut le candidat qui a lancé officiellement sa campagne au Comptoir V du boulevard Lionel-Boulet à Varennes le 22 août dernier.