Finale du Challenge SS Lacasse : trois maillots roses et deux maillots blancs décernés à des coureurs de Boucherville

Plusieurs athlètes du Club cycliste de Boucherville (CCB) Vélo 2000 ont performé dans les rues de Contrecœur lors de la finale du Challenge SS Lacasse qui se tenait le 17 août dernier. Léonie Bergeron (catégorie U11), Justin Roy (U15) et Charles Duquette (U17) ont remporté des maillots roses de meneurs au classement général dans leur catégorie, alors que des maillots blancs de meilleurs jeunes coureurs ont été décernés à Flavie Bergeron et Félix Hamel.

Le CCB Vélo 2000 est monté trois fois sur le podium. Dans la catégorie U11, Léonie Bergeron a remporté la course par deux secondes sur ses poursuivantes, dont sa sœur Flavie qui se remet d’une blessure et qui s’est classée quatrième.

Du côté des U15, Justin Roy n’avait qu’à terminer l’épreuve pour assurer son maillot de meneur. Il a donc fait partie du sprint final pour arriver quatrième et conserver son maillot rose.

Chez les cadets hommes, Félix Hamel qui était à deux points seulement du meneur, son coéquipier Charles Duquette, a filé comme il a fait à quelques reprises cette année, pour prendre une avance d’un tour et demi du circuit sur le peloton et l’emporter de brillante façon. Charles Duquette devait assurer son maillot de meneur. Il a remporté le sprint des poursuivants pour compléter le podium et conserver son maillot de meneur au classement général.

Mentionnons également que Gustave Beauséjour (U13) a terminé quatrième au classement général. Agathe Beauséjour a fini troisième chez les U15 au général. Chez les garçons U15, Julien Boulé a conclu avec une quatrième position.