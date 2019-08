Le CISSS de la Montérégie-Est offrira des bourses de 7500$ à de futurs préposés aux bénéficiaires

La pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur de la santé incite le CISSS de la Montérégie-Est à piger dans ses goussets afin d’attirer du personnel. L’organisme entend parrainer jusqu’à 114 étudiants qui recevront chacun la somme de 7500$ pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ceux-ci auront aussi un emploi assuré dans l’une ou l’autre des installations du territoire qui couvre les secteurs de Longueuil, de Sorel-Tracy et de Saint-Hyacinthe.

Après avoir terminé un programme d’études professionnelles spécialisé en la matière, le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients. Il veille à leur donner les soins appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité, afin de contribuer à leur bien-être. Il fait partie de l’équipe du personnel infirmier et aide les infirmières auxiliaires.

Les étudiants qui bénéficieront du programme d’aide pourront travailler pendant leur formation dans un titre d’emploi qui évoluera au fil de l’acquisition des compétences. Ils bénéficieront non seulement d’une bourse et d’un emploi, mais aussi d’un mentor et d’une équipe de travail pour les soutenir dans ce nouveau projet. Les détails de ce programme de bourses sont indiqués sur le site recrutementcisssme.com.

« Les préposés aux bénéficiaires sont importants dans notre organisation puisqu’ils sont auprès de notre clientèle, contribuent à son bien-être et font la différence chaque jour », souligne Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Montérégie-Est.

Le 14 août dernier, Québec a annoncé la mise sur pied d’un nouveau programme de bourses pour recruter davantage de préposés aux bénéficiaires. L’initiative gouvernementale représente un investissement de 15 M$ qui se décline en 2 000 bourses à travers la province. De cette somme, le CISSS de la Montérégie-Est a obtenu 855 000$. « Auprès des aînés, les préposés aux bénéficiaires assurent une présence bienveillante et rassurante. Notre gouvernement s’est engagé à valoriser cette profession, et l’annonce de cette mesure incitative en est un bel exemple. Avec le vieillissement de la population et l’accroissement des besoins de celle-ci pour des soins d’assistance, le recrutement est au cœur de nos priorités », a mentionné la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.