Le candidat du PC Mathieu Daviault se porte à la défense des médias locaux

Les difficultés financières auxquelles ont été confrontés les médias locaux au cours des dernières années ne laissent pas indifférent le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Mathieu Daviault. « Nous sommes en train de développer notre position à ce sujet en vue de la campagne électorale », a confié M. Daviault en entrevue à La Relève. Cette position fera partie de la plate-forme du parti dirigé par Andrew Scheer et sera dévoilée au cours de la campagne électorale.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, avait lancé un cri du coeur à la séance du conseil municipal de juillet afin que les gouvernements supérieurs apportent un soutien financier aux entreprises médiatiques, en particulier les médias locaux. Le candidat du PC a discuté avec M. Martel au cours des dernières semaines et se dit sensibilisé à cet enjeu. « L’intervention publique du maire de Boucherville n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd », a mentionné M. Daviault.

« Le modèle d’affaires des journaux étant basé sur les annonces commerciales des entreprises, les médias de la presse écrite créent toujours du contenu qui est diffusé sur les plateformes numériques mais n’en retirent rien. C’est inéquitable. C’est un problème auquel il faut s’attaquer », reconnaît le candidat du PC. Ce dernier estime qu’il faudrait mettre en place une réglementation sur les réseaux sociaux afin que les médias reçoivent une ristourne pour le contenu utilisé sur les plateformes.

Pour l’heure, M. Daviault précise qu’il s’agit de son opinion personnelle sur cet enjeu mais que son parti réfléchit sur la position à défendre. « On peut donner de l’argent ad vitam aeternam, mais ça ne règle pas le problème à long terme. Les journaux locaux sont indispensables à la communauté », rappelle-t-il.