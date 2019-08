Huit coureurs de Boucherville ont pédalé à fond au Tour de l’Avenir Makadence

La délégation de huit coureurs représentant le Club cycliste Boucherville Vélo 2000 a réalisé de belles performances à la première édition du Tour de l’Avenir Makadence. Cette course qui se tenait dans la région de Québec du 8 au 11 août derniers a réuni plus de 149 athlètes venus de partout en Amérique du Nord. Elle représente pour les cyclistes cadets U17 la plus importante compétition avant qu’ils puissent accéder au niveau élite.

« La première étape s’est déroulée sous la pluie avec une course sur route de 66 km à Saint-Ferréol-les-Neiges. Les coureurs ont bénéficié d’un rare parcours plat pour cette étape. Mais puisque les flaques d’eau cachent parfois des pièges, Charles Duquette en a été victime et a chuté vers la fin de la course s’infligeant une sérieuse blessure au doigt et des brûlures au corps », a rapporté Jean-François Duquette du CCB Vélo 2000. Pendant ce temps, ses coéquipiers Léonard Péloquin et Félix Hamel ont terminé la course aux 8e et 9e rangs. Coralie Lévesque de Boucherville et représentant le club Espoirs de Laval Primeau vélo s’est pour sa part classée 4e chez les femmes.

À la course contre la montre de 9 km à Saint-Nicolas, Félix Hamel a obtenu une 3e place. Le cycliste âgé de 15 ans qui en est à sa première année au niveau cadet a de plus mérité le maillot de meilleur jeune. Léonard Péloquin a terminé 7e, tandis que Coralie Lévesque a remporté l’épreuve du côté des femmes pour ensuite déclarer forfait en raison d’une blessure.

Le vendredi soir, les athlètes devaient affronter la plus pénible épreuve du Tour, soit l’ascension du mont Bélair de plus de 300 mètres de hauteur, avec des dénivelés de 20 % vers la fin du parcours de 6,5 km.

« Les coureurs ont impressionné les spectateurs et les nombreux parents venus les encourager. On pouvait s’attendre à ce que cette épreuve fasse éclater le peloton et créer de gros écarts de temps pour le classement général, mais ce ne fut pas le cas. Félix Hamel a fini 7e et a conservé in extremis son maillot de jeune meneur », mentionne M. Duquette.

« La quatrième étape consistait en une course de 63 km en circuit à Stoneham. Les coureurs devaient faire sept boucles de 10 km dans la région de La Jacques-Cartier avec une arrivée au sommet dans le village de Saint-Adolphe. Encore une fois, les athlètes ont épaté la foule lors de la montée de 5 km alors que personne ne voulait lâcher le groupe et laisser filer de précieuses secondes au classement général. C’est donc par petits groupes que les coureurs ont franchi la ligne au sommet, dont Félix Hamel qui luttait pour conserver son maillot de meneur. Mais il l’a malheureusement laissé filer par 10 secondes, en terminant 8e derrière son poursuivant. Charles Duquette a franchi la ligne au 17e rang de cette éprouvante montée malgré ses blessures avec un gruppetto de poursuite.»

Pour conclure ce Tour, un critérium était organisé sur le site de l’Université Laval à Québec. « Le circuit de 1,5 km au tour pour une distance totale de 37,5 km était favorable aux coureurs du CCB Vélo 2000 qui performent habituellement dans ce genre d’épreuve. La mission était claire selon l’entraineur du CCB, William Blackburn : il fallait contrôler la course par des attaques successives. Ce que les coureurs du CCB ont mis en application dès le premier tour alors que Charles Duquette a donné le tempo à une course effrénée sur le circuit qui comportait une portion en pavé. La stratégie a bien fonctionné, car les attaques ont été incessantes tout le long de la course et le CCB a contrôlé le tempo menant Léonard Péloquin sur le podium au 2e rang malgré une chute, et Charles Duquette 4e. Celui-ci ayant fait partie de toutes les attaques du peloton s’est vu décerner le maillot du plus combatif à l’issue de cette course. »

À noter que Félix Hamel (première année cadet) a terminé 4e au classement général du Tour. Il sera à surveiller l’an prochain pour la 2e édition du Tour de l’Avenir. Signalons que Charles McLean, Adrien Ruest-Lorquet et Olivier Pelletier ont participé à ce tour pour la première fois.