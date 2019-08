Roxane Lemieux rafle l’argent aux Championnats canadiens de natation

La nageuse bouchervilloise Roxane Lemieux a mis la main sur la médaille d’argent au 50 mètres nage libre aux Championnats canadiens qui se tenaient à Winnipeg, du 8 au 11 août derniers.

L’athlète de 28 ans a arrêté son chrono à 25.88, soit à seulement un dixième de seconde de la médaillée d’or qui a fait 25.76. En plus de cette performance, Roxane a également décroché l’or au 4×100 mètres libre en relais, et le bronze au 4×100 mètres quatre nages.

« J’étais satisfaite, car cette médaille d’argent voulait dire beaucoup pour moi. Mon objectif cet été était de faire un podium canadien. J’ai travaillé fort cette année et ce n’était pas facile. Cette médaille m’a rappelé tout le temps et les efforts que j’ai mis. J’étais fière d’avoir réussi. »

Roxane avait pour buts de faire un podium au 50 mètres et au 100 mètres libre, et d’atteindre certains temps à ces compétitions. « Je n’ai pas réussi au 100 mètres comme je le souhaitais et je devrai m’ajuster pour l’an prochain. Mais j’ai réussi à me démarquer au 50 mètres.»

En s’imposant de la sorte et avec de tels résultats, la nageuse est en bonne position pour les prochaines compétitions de la saison 2019-2020. « Je suis plus en confiance et je vois que je suis capable de compétitionner contre les meilleures nageuses canadiennes et de les challenger. Je dois me démarquer davantage et travailler sur les petits détails pour être prête lors des prochains essais canadiens qui auront lieu en avril 2020. Je vais participer également à une ou deux compétitions internationales pour me préparer à cette compétition, comme les Grands Prix Arena qui sont tenus aux États-Unis », mentionne Roxane.

20 ans de compétition

Roxane nage de façon compétitive depuis l’âge de huit ans. Elle détient un baccalauréat en kinésiologie et une maîtrise en kinanthropologie de l’Université du Québec à Montréal, et jongle avec l’idée de poursuivre ses études au niveau du doctorat. Elle s’entraine 20 heures par semaine avec le Club de natation Mustang de Boucherville, en plus de travailler 30 heures. Lorsqu’elle est en compétition, elle porte les couleurs du Club Neptune de Montréal.

300 médailles

La nageuse possède une collection de quelque 300 médailles remportées lors de compétitions provinciales, nationales, et internationales. Elle a notamment mis la main sur deux médailles de bronze aux Jeux olympiques juniors tenus en Australie en 2007; une médaille d’or en équipe gagnée en 2009 à la Coupe du Défi nord-américain, dans la catégorie junior; et une autre médaille d’or remportée sur le circuit universitaire (RSEQ). Cette année, elle a également décroché des médailles d’or aux Championnats canadiens de l’Est, et aux 50 et 100 mètres de la Coupe du Québec de natation.

L’athlète rêve de faire partie d’une équipe canadienne et de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.