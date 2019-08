Une édition spéciale des Contes au jardin Jocelyn Bérubé – Au pays des légendes

La veillée enchantée

Originaire de Saint-Nil près de Matane, Jocelyn Bérubé consacre son premier album de contes à la disparition de son village natal. Inspiré par la tradition orale, les mythes et les légendes du Québec, l’acteur, raconteur et compositeur connaît une longue carrière durant laquelle il participe à de nombreux festivals de contes d’ici et d’ailleurs.

Une soirée féérique où le conte traditionnel sera projeté dans un contexte actuel. Un conteur d’exception ainsi qu’une ambiance sonore et lumineuse feront de cette soirée, une veillée enchantée.

Gratuit ! Apportez votre chaise ou votre couverture au parc De La Broquerie.

17 août 2019 • 19 h 30 Conteur : Jocelyn Bérubé Endroit : Parc De La Broquerie, 314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements

314, boul. Marie-Victorin 450 449-8347 / 450 449-8651 maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

Source : Marie-Claude Savard Conseillère en communication et en relations publiques Direction des communications et des relations publiques Ville de Boucherville 450 449-8100, poste 8916