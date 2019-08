Sept nouvelles lignes du RTL accessibles aux personnes à mobilité réduite à compter du 19 août

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce le déploiement de l’accessibilité universelle sur sept nouvelles lignes, soit les lignes 3, 10, 17, 21, 39, 41 et 43, portant le nombre total de lignes accessibles à 16.

Ces nouvelles lignes accessibles seront disponibles dès le 19 août, soit au moment où l’horaire d’automne du RTL entrera en fonction. En effet, comme chaque année, le RTL a revu son niveau de service pour l’adapter au retour au travail et au début de l’année scolaire

Des modifications d’horaires et de trajets seront apportées sur certaines lignes et le service sera bonifié sur plusieurs pour la saison automnale. Voici quelques-uns des principaux changements qui entreront en vigueur le 19 août :

Ajout de départs

Un départ sera ajouté à ces lignes :

1, 15, 16, 73, 76, 77, 78, 82, 90, en période de pointe du matin;

2, 4 et 506 en pointe de l’après-midi;

45, en fin de soirée.

Deux départs en début de période de pointe de l’après-midi seront également ajoutés sur la ligne 90.

D’autres ajustements de temps de parcours seront aussi nécessaires sur les lignes 61, 80, 82, 85, 86, 180 et 185 en raison des travaux sur le viaduc Montarville.

Rappelons finalement que la ligne 261 (Bus des îles) terminera sa saison 2019 le 2 septembre prochain.

Pour toute l’information sur les modifications d’horaires et de trajets, nous vous invitons à consulter les avis à la clientèle sur le site du RTL au http://www.rtl-longueuil.qc.ca/. De plus, pour mieux planifier vos déplacements, nous vous invitons à consulter notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, à vous abonner aux alertes Chrono. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/chrono/.