Tentative de vol dans un commerce de Boucherville : deux suspects appréhendés grâce à un citoyen

Deux suspects ont été arrêtés pour introduction par effraction samedi soir dernier vers 22 h 30 dans la cour d’un commerce situé sur la rue de la Barre à Boucherville.

Les suspects ont découpé la clôture de la cour du commerce avec une meuleuse, mais ont été surpris par un témoin alors qu’ils tentaient de commettre un vol. Les suspects se sont sauvés en courant. Un périmètre a été érigé et le maître-chien les a localisés dans la cour d’une résidence de la rue Dollard à Boucherville. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs.

Un des suspects, un homme âgé de 26 ans de Saint-Amable, fait face à des accusations d’introduction par effraction, possession d’outils de cambriolage, bris de probation et intrusion de nuit. L’autre suspect, un homme âgé de 24 ans de Saint-Amable fait face à des accusations d’introduction par effraction et possession d’outils de cambriolage. Les deux suspects comparaîtront au palais de justice de Longueuil aujourd’hui.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL, est priée de contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500.