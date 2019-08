Laurie Jussaume s’illustre aux Jeux panaméricains!

Les Jeux panaméricains se déroulaient récemment à Lima, la capitale du Pérou qui est située à plus de 150 mètres d’altitude, ce qui représente souvent un problème pour les athlètes qui doivent donner le meilleur d’eux-mêmes dans un environnement où l’oxygène est raréfié. Toutefois, la Contrecoeuroise s’est très bien adapté, tout comme ses coéquipières canadiennes, alors qu’elles ont remporté la médaille d’argent à la poursuite par équipe en cyclisme sur piste, tandis que Laurie a pour sa part décroché le bronze au contre-la-montre individuel.

En plus de monter sur le podium, la formation nationale composée de la Québécoise, Erin Attwell, Miriam Brouwer et Maggie Coles-Lyster a même réussi à signer son meilleur temps à vie, le 2 août dernier en finale! Par contre, leurs adversaires américaines étaient tout simplement trop puissantes puisqu’elles ont distancé les représentantes de l’unifolié par plus de trois secondes.

« Elles (les Américaines) sont très fortes! Nous avons fait notre meilleur temps à vie, mais ça n’a pas été assez pour les battre. Il faut leur donner le crédit qu’elles méritent », a déclaré la jeune athlète de 19 ans à l’agence Sportcom à la suite de cette performance.

« Il y a beaucoup de positif à ressortir! Notre exécution était vraiment bonne aujourd’hui (le 2 août). Nous savions que nous étions prêtes et nous avons fait une excellente course. C’est sûr que nous souhaitions l’or, mais nous sommes quand même contentes de notre résultat. »

Sa force

Cinq jours plus tard, la Contrecoeuroise est montée à nouveau sur le podium puisqu’elle a gagné la médaille de bronze au contre-la-montre individuel de cyclisme sur route. « Le contre-la-montre, c’est ma force! C’est l’épreuve sur route dans laquelle je suis la meilleure. Je me sentais bien et prête. Nous avons eu un petit délai de 45 minutes avant le départ des courses, alors ça a changé un peu notre préparation. » C’est une Américaine, Chloe Dygert, qui a encore une fois décroché la médaille d’or.

Laurie Jussaume a bien apprécié son expérience à Lima et elle espère que cela lui servira éventuellement afin de prendre part peut-être un jour aux Jeux olympiques. « C’est un événement qui arrive juste aux quatre ans, alors c’est quand même gros. L’ambiance est très différente! C’est une belle expérience de pouvoir échanger avec tous ces athlètes. C’est une bonne pratique. Nous sommes arrivées bien préparées et nous savions à quoi nous attendre, alors nous avons bien géré. »

À la suite de la compétition au Pérou, la cycliste s’est accordée quelques jours de congé avant de reprendre sa préparation en vue des Championnats canadiens sur piste et du début de la saison de la Coupe du monde. « Je ne participerai pas aux Championnats du monde sur route cette année. Pour ce qui est du cyclisme sur piste, je suis dans le programme NextGen, alors il y a certaines courses et des Coupes du monde auxquelles je pourrai participer », a lancé la jeune sensation sur deux roues!